Dodatek węglowy. Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o to wsparcie

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą już składać wnioski o dodatek węglowy. To 3 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. W poniedziałki, środy i czwartki od 8 do 16. We wtorek od 8 do 18 i w piątek od 8 do 14. Główny punkt przyjęć wniosków znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 65 na parterze. Najważniejsze dane, które muszą znaleźć się we wniosku to informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe. Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Co ważne, do wniosku należy także dołączyć zaświadczenie o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022.