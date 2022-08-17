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2022-08-17, 12:00 Redakcja/Pavel Podkopaiev

Інформація для України: додатковий набір на навчання Університет Казимира Великого

Сьогодні відкриває додатковий набір на навчання Університет Казимира Великого в Бидгощі./fot. Pixabay
Сьогодні відкриває додатковий набір на навчання Університет Казимира Великого в Бидгощі./fot. Pixabay
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Фундація „Зарядка із Влоцлавка" хоче провести інтеграцію містян і біженців із України. Запрошує у серпні та вересні на майстер-класи, концерти і відкритий кінотеатр у громадянській кав’ярні „Śródmieście Cafe” (Кафе Середмістя) на вулиці 3 Травня 9. Проектпід назвою „Дім Влоцлавек" реалізовується завдяки Фундації Orange . Як говорить президент „Зарядки" Домінік Чеслікевич: хочемо показати нашим мешканцям хороші сторони міста, також туристичні розваги та можливості розвитку. Для осіб з України буде доступ до психологічної і юридичної підтримки. Реалізація проекту почнеться від 29 серпня. Вже функціонує веб-сайт « Hello Włocławek », де фундація «Зарядка» описує місто українською та англійською мовами.

Сьогодні відкриває додатковий набір на навчання Університет Казимира Великого в
Бидгощі. Доступними є 31 напрям ОКР Бакалавр і 24 післядипломні, між іншим
журналістика, кібердемократія, фізичні основи радіотерапії, педагогіка з блоком соціальна анімація і управління в культурі. Слід перейти на сторінку rekrutacja.ukw. edu.pl , обрати свійомріяний напрям і доконати вказані оплати. Додаткова реєстрація проводитиметься до 12 вересня. Також до того часу триватиме перший тур набору на заочну форму.
Інформація для України
Bydgoszcz
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