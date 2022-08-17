Інформація для України: додатковий набір на навчання Університет Казимира Великого
Дзіś информацє з Влоцлавка і з Бидгощі: Як спęдзіć час вольний, ґдзіе іść на студіях
Сьогодні відкриває додатковий набір на навчання Університет Казимира Великого в
Бидгощі. Доступними є 31 напрям ОКР Бакалавр і 24 післядипломні, між іншим
журналістика, кібердемократія, фізичні основи радіотерапії, педагогіка з блоком соціальна анімація і управління в культурі. Слід перейти на сторінку rekrutacja.ukw. edu.pl , обрати свійомріяний напрям і доконати вказані оплати. Додаткова реєстрація проводитиметься до 12 вересня. Також до того часу триватиме перший тур набору на заочну форму.