Tragedia w Grudziądzu. Śledczy odnaleźli zwłoki nowonarodzonego dziecka

W Grudziądzu zatrzymano 17 - letnią matkę i jej o rok starszego kolegę. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa, a mężczyzna zacierania śladów i utrudniania śledztwa.

- Do narodzin dziecka doszło kilka miesięcy temu. Zdarzenie teraz zostało ujawnione. W tej sprawie zgromadzono materiał dowodowy pozwalający na postawienie zarzutu matce dziecka. Jest to zarzut pozbawienia życia nowonarodzonego dziecka. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Grudziądzu zastosował wobec tej kobiety tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Ustalono również, że jej partner zacierał ślady i pomagał jej ukryć to przestępstwo, w związku z tym postawiono mu zarzut zacierania śladów i utrudniania w ten sposób postępowania karnego - mówi zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu Magdalena Chodyna.Płeć dziecka jest weryfikowana przez biegłych. O tragedii sprzed kilku miesięcy śledczych poinformowała osoba z otoczenia podejrzanych.