Podwyżki za ogrzewanie w Grudziądzu. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą...

Wprawdzie to podwyżka, ale paradoksalnie ona może cieszyć, a nie smucić. Mowa o nowej taryfie za ogrzewanie grudziądzkich mieszkań. Wszyscy spodziewali się wzrostu cen nawet o kilkaset procent, a ostatecznie jest skok tylko o kilkanaście.

- Ceny dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrosną średnio o 16,9 % względem aktualnie stosowanych cen. Na taki wzrost cen ciepła systemowego składają się przede wszystkim drastycznie rosnące ceny węgla, wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wzrastające koszty materiałów, usług, remontów oraz wysokie stopy procentowe od zaciągniętych kredytów na cele inwestycyjne. Pomimo tego, mieszkańcy Grudziądza przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej są i tak w relatywnie dobrej sytuacji, gdyż podwyżek co prawda nie można uniknąć, ale sam wzrost cen ciepła nie jest aż tak drastyczny - mówi Marek Jopp ze spółki ciepłowniczej OPECWedług symulacji, którą przygotowała spółka, właściciel mieszkania o powierzchni 48 metrów zapłaci za ogrzewanie co miesiąc więcej o 28 zł.