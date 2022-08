Całe życie poświęciła medycynie. Medal marszałka dla stulatki Anny Raczyńskiej

Choć nie było łatwo, spełniła marzenie i ukończyła medycynę na zakonspirowanym uniwersytecie. Pracowała zawodowo jeszcze w wieku 82 lat. Marszałek Piotr Całbecki odwiedził stulatkę Annę Raczyńską, by wręczyć jej medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

Anna Raczyńska urodziła się 13 sierpnia 1922 roku w Krakowie. Dzieciństwo spędziła w Katowicach, gdzie jej ojciec Kazimierz Górski był ordynatorem oddziału w jednym ze szpitali. To właśnie on wzbudził w niej pasję do tej nauki. Gdy rozpoczęła się wojna, rodzina przeniosła się z powrotem do Krakowa, gdzie Pani Anna najpierw zdała maturę na tajnych kompletach, a następnie podjęła studia medyczne na Tajnym Uniwersytecie, gdzie poznała swojego przyszłego męża Adama. W 1948 roku oboje uzyskali absolutorium i wzięli ślub. Trzy lata później pani Anna uzyskała stopień doktora. Wcielenie małżonka do wojska i skierowanie go do toruńskiego Szpitala Garnizonowego spowodowały, że Pani Anna zrezygnowała z kariery akademickiej i rozpoczęła pracę jako asystentka w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu.Po kilku latach powróciła do swoich zainteresowań związanych z anatomią patologiczną i ukończyła II stopień tej specjalizacji. Zorganizowała pierwszą w Toruniu Pracownię Anatomii Patologicznej w Szpitalu Miejskim. W latach 1976-1977 była kierownikiem połączonego Zakładu Anatomii Patologicznej Szpitala Miejskiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Pod jej kierunkiem specjalizację uzyskało kilkanaście osób. Zakład rozwijał się, a codzienna współpraca z klinicystami zaowocowała licznymi publikacjami badań, Pani Anna współpracowała też z kilkoma zespołami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pełniła również funkcję konsultanta wojewódzkiego. Za swoją pracę wielokrotnie była wyróżniana, między innymi odznaczeniem Pro Gloria Medici. Pracowała w swoim zakładzie do 1993 roku, kiedy przeszła na emeryturę. Pracę kontynuowała w Pracowni Oligobiopsji przy Klinice Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego (do końca 2004 roku), kończąc pracę zawodową w wieku 82 lat.Rodzinne tradycje lekarskie podtrzymuje córka Anna - lekarz kardiolog oraz wnuczka Ewa - internistka i diabetolog. Druga córka Maria jest matematykiem, a syn Andrzej fizykiem.