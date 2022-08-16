Інформація для України: Програма втручання в працевлаштування біженців [читай і слухай]

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Сьогодні ми поговоримо про програму екстреного працевлаштування українських біженців в інституціях Торуні – завдяки грошам американської організації CARE – в путівнику українською мовою.

Торунь підписав Умову про співпрацю із Фондом Польський Центр Міжнародної Допомоги (ПЦМД), що реалізовує Інтервенційну програму зайнятості біженців (Cash for Work). Программа фінансується американською організацією CARE.



Метою програми є підтримка органів самоврядування, позаурядових інституцій і організацій у розширенні послуг і функцій для біженців з України, надання біженцям працевлаштування і джерела доходу, зменшення їхньої залежності від гуманітарної

допомоги, надання можливості самостійно орендувати квартиру. Таким чином створені місця праці не становлять конкуренції для громадян Польщі. ПЦМД оплачує податки і збори, повідомляє до Центру Зайнятості, а також запевняє страхування.



Перші умови працевлаштування із біженцями було підписано 7 липня. Працевлаштовані особи в рамах програми Cash for Work підтримуватимуть пацівників Міської Адміністрації у Торуні, Торуньського Центру Допомоги Сімей, Психологічно – Педагогічної Лікарні і Районної Служби Праці — ці особи будуть обслуговувати громадян України рідною мовою.



Нагадуємо про інфолінію в Торуні, де також українською мовою можна отримати

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