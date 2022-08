Były biskup toruński dołączył do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej

Nominację wręczył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Fot. Michał Zaręba

Biskup senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski wszedł do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Nominację wręczył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Dla mnie jest to oczywiście bardzo radosne przeżycie. To bardzo wartościowa instytucja. Z radością przeżywam to, że mogę się w jakiś sposób włączyć. W Toruniu mamy kilka bibliotek, ale chcę też wspomnieć, że z chwilą, kiedy powstała diecezja toruńska powstała również biblioteka diecezjalna. Przez długi czas był nawet wspólny katalog i te rzeczy, które trudno było odnaleźć albo brakowało ich w bibliotece uniwersyteckiej, a które mają ogromne znaczenie także i humanistyczne i kulturowe, to sprowadzaliśmy je do naszej biblioteki tak, żeby w Toruniu było jak najwięcej dobrych książek - powiedział biskup Andrzej Suski.



- Ksiądz doktor, biskup Andrzej Suski jest wybitnym znawcą rękopisów średniowiecznych, szczególnie w obszarze księgozbiorów liturgicznych. Jego prace badawcze są opublikowane w manuskryptach i opracowania, które mają zasięgu ogólnoświatowy - podkreślił marszałek Piotr Całbecki.



Rada Naukowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej opiniuje i doradza. To grono liczy 9 osób.