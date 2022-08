Na zamku w Radzyniu Chełmińskim gorąco! Rycerze czują to najbardziej [zdjęcia, wideo]

Pokazy walk rycerskich, wybijanie monet, nauka strzelania z łuku czy zwiedzanie z przewodnikiem - to część atrakcji trwającego na zamku krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim pikniku historycznego.

O wszystkie te atrakcje dbają członkowie grup: Sagitta, Bractwo Rycerskie Komturii Radzyńskiej i Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego. Jest też coś pysznego do zjedzenia a kuchnią zamkową zajęły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wieldządzu.Pogoda dopisuje aż za bardzo. Bycie rycerzem w takiej temperaturze okazuje się być nie lada wyzwaniem: - Już jest mi bardzo ciepło. Sama kurtka pikowana, którą mam na sobie to jest len przeszywany z wełną, z wypełnieniem, plus na to brygantyna, naramienniki stalowe. Całość może ważyć z 20-30 kilogramów - mówi Patryk Bednarski z Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.