„W czołgu ciasno, ale w rosomaku da się wytrzymać". Ostatni piknik wojskowy!

Pikniki wojskowe pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” towarzyszą obchodom Święta Wojska Polskiego. Imprezie towarzyszą m.in pokazy sprzętu i występy orkiestry wojskowej. Takie pikniki odbyły się już w Radziejowie i w Kowalewie Pomorskim. Od 14 żołnierze czekają w Więcborku.

Jakie wrażenia? Z uczestnikami pikników rozmawiał nasz reporter Michał Zaręba.- W czołgu ciasno, ale w rosomaku da się wytrzymać...- Odbyłem służbę wojskową i myślę, że może syn pójdzie w moje ślady...- Moi wnukowie, a mam ich czterech, zawsze marzyli o tym, żeby być albo policjantem, albo żołnierzem. To zawód z misją, ale ja też mam zawód z misją, jestem pielęgniarką. To też jest poniekąd mundurówka...Na osoby poważnie zainteresowane wojskiem czekali rekruterzy.- Ideą tego projektu jest zachęcenie ludzi do ukończenia dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Służba składa się z dwóch etapów: ze szkolenia podstawowego i szkolenia specjalistycznego do 11 miesięcy, za które ochotnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4560 zł za miesiąc odbytej służby - mówił porucznik Grzegorz Ostrowski, Wojskowe Centrum rekrutacji w Brodnicy.Pikniki odbywają się w ramach akcji „Weekendy z Wojskiem". Dziś w naszym regionie taki piknik odbywa się w Więcborku - spotkanie ma trwać do godziny 18.