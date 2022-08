Flisacy i wikingowie przypłynęli do Torunia. Trwa Festiwal Wisły [program]

Wszyscy pływający rzeką podczas Festiwalu Wisły na tradycyjnych łodziach podkreślają, że nie sposób odmówić pasji organizatorom wydarzenia. Impreza z Włocławka w niedzielę przeniosła się do Torunia.

- Rekonstruujemy to, co widać za nami, czyli wczesne średniowiecze, a zasadniczo Skandynawię — Danię, Norwegię. My zajmujemy się bardziej wschodnią Rusią. Osoby zajmujące się taką rekonstrukcją pływają na swoich krypkach (duża otwarta łódź o płaskim dnie) na ludowo. Tylko żagiel, tylko wiosła. Tak jak to drzewiej bywało. Głupio byłoby inaczej – mówi Kayman Waaldmarson pływający Freyą Drugą.Przyznaje, że osób pasjonujących się historią wikingów i „bawiących się" w tego rodzaju rekonstrukcje jest czasami więcej, a czasami mniej. - Robię to od 17 lat. Wspominałem wcześniej niejakiego Jarmeryka. On zajmował się tym od lat pięćdziesięciu i był historią, jednym z pierwszych wikingów w tym kraju, o ile nie pierwszym. Moda na wikingów jednak przybywa, wybywa. Czasami jakiś serial spowoduje większe zainteresowanie. I to tak ciągnie — raz w jedną, raz w drugą stronę. My jesteśmy nieustająco zainteresowani tym co robimy. Nie ulegamy modzie – wyjaśnił.Kayman parę razy był w Norwegii — często autostopem, ale też motocyklem. Przyznaje, że północ cały czas go ciągnie. - Jestem przy okazji szkutnikiem. Jesteśmy jedyną taką grupą, która nie dość, że buduje łodzie, pływa na nich, to jeszcze wychodzi do walki i bierze udział w każdej tego rodzaju imprezie. Jeżeli są to imprezy rekonstrukcyjne, bo na komercję się raczej nie piszemy. 17 lat temu trafiłem niedaleko Ostródy do małej miejscowości, gdzie poznałem Marka „Jarmeryka" Szablińskiego, który zmarł w lutym. To był najstarszy polski wiking. On budował wtedy Morąg, czyli tę łódź, która zawiesiła się trzy lata temu na jednym z konarów podczas spływu Wisłą – mówił. Przyznał, że mimo ogromnej pasji i zaangażowania nie może to być pełnoetatowe zajęcie. - Nie żyję z tego. Owszem, buduję parę takich łodzi, ale żadnej nie udało mi się jeszcze sprzedać.Flisacy, żeglarze, wioślarze i wikingowie w niedzielę przypłynęli z Włocławka do Torunia. Niedziela jest trzecim dniem tegorocznej edycji Festiwalu Wisły. W niedzielę i poniedziałek toruńska odsłona największego w tej części Europy zlotu tradycyjnych łodzi rzecznych.TORUŃ – Błonia Nadwiślańskie, plaża k. Zamku Dybów11:00 - 19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”14:00 - 57. Długodystansowe Regaty na Wiśle w klasach: Samorządowej, Puck, Omega i Open na trasie Włocławek-Toruń. Partner projektu: Toruński Okręgowy Związek Żeglarski16:00 - 21:00 - piknik wiślany „Lewy Brzeg” (plaża naprzeciwko Zamku Dybów)W programie m.in.: gry i zabawy plażowe - siatkówka, badminton, petanque, kręgle fińskie, frisby, spotkania z ludźmi Wisły - podróżnikami, społecznikami, artystami, warsztaty z Moniką Tomaszewską, kajakarką i artystką - 16:00-18:00, zwiedzanie Zamku Dybowskiego z przewodnikiem - 17:30, Zen Sand Garden - warsztaty artystyczne z graficzką Mają Żądło - 18:00-19:00, ognisko flisackie połączone z koncertem Jacka Beszczyńskiego - od 20:30. Partnerzy projektu: Fundacja Wolna Wisła, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju17:00 - 17:15 - parada wzdłuż Bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych17:30 - 20:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności (Przystań AZS, bilety do pobrania codziennie na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem (Przystań AZS)18:00 - 19:00 - "Statek poetów i pieśniarzy" – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (galar Maria, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” – animacje edukacyjne dla dzieci połączone z czytaniem fragmentów książki "Szaman z rzeki. Opowieści wiślane” autorstwa Andrzeja Stańskiego - pisarza, żeglarza, miłośnika Wisły (krypa Basonia, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - „Na rozprzach, pychu i pojazdkach” - rejsy połączone z pokazem żeglarstwa tradycyjnego w wykonaniu Piotra Sadurskiego, rekonstruktora dawnych technik nautycznych, archeologa i fotografa (bat Bocian, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - Buen Camino de Vistula - rejs połączony z opowieścią o Flisie św. Jakuba i przywróceniu wiślanego szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela (Nasuta Copernicus, Przystań Toruń – bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 18:30 - powitanie przybyłych flisaków, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości (scena główna)18:30 - 19:00 - wręczenie nagród za udział w 57. Długodystansowych Regatach na Wiśle w klasach: Samorządowej, Puck, Omega i Open na trasie Włocławek-Toruń. Partner projektu: Toruński Okręgowy Związek Żeglarski (scena główna)19:00 - 20:00 – koncert szantowego zespołu Własny Port20:00 - 20:30 - „Wisła łączy poetów” – spotkanie poetów dobrzyńskich i kujawskich na moście Marszałka Józefa Piłsudskiego. Partner projektu: Lipnowska Grupa Literacka , AgAT i Toruński Klub Poetów przy Książnicy Kopernikańskiej (wstęp wolny dla publiczności)TORUŃ – Błonia Nadwiślańskie, plaża k. Zamku Dybów10:00 - 19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności (Przystań AZS - bilety codziennie do pobrania na stanowisku organizatora)10:00 - 19:00 - piknik wiślany „Lewy Brzeg” (plaża naprzeciwko Zamku Dybów)W programie m.in.: spotkania z ludźmi Wisły - podróżnikami, społecznikami, artystami, zwiedzanie Zamku Dybowskiego z przewodnikiem - 10:00, wiślana joga - 10:00, warsztaty artystyczne z Moniką Tomaszewską, kajakarką i artystką - 11:00-13:00, warsztat hydrologiczny dla dzieci - 12:00-13:30, Zen Sand Garden - warsztaty artystyczne z graficzką Mają Żądło - 13:00-16:00. Partnerzy projektu: Fundacja Wolna Wisła, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju11:00 - 19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody m.in. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”11:00 - 15:00 - rejs do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Partner projektu: Muzeum Etnograficzne im. 11:00 - 15:00 - rejs do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Partner projektu: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (bezpłatne bilety dostępne od 5.08 w sklepikach: Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce i Muzeum Etnograficznego w Toruniu)
11:00 - 13:00 - Regaty „Między Mostami" o puchar Prezydenta Miasta Torunia – Przystań Toruń
17:00 - 17:20 - parada wzdłuż Bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych 18:00 - 19:00 - „Na rozprzach, pychu i pojazdkach" - rejsy połączone z pokazem żeglarstwa tradycyjnego w wykonaniu Piotra Sadurskiego, rekonstruktora dawnych technik nautycznych, archeologa i fotografa (bat Bocian, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora) Jakuba i przywróceniu wiślanego szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela (Nasuta Copernicus, Przystań Toruń – bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 20:00 - koncert zespołu Mygrena20:00 - 20:30 - uroczyste zakończenie Festiwalu Wisły, przemówienia oficjalne (scena główna)20:30 - 21:00 - nastrojowa parada wszystkich festiwalowych łodzi i statków, w świetle rac, widowisko światło-woda-dźwięk21:00 - 22:00 - koncert zespołu VELESAR