Chełmno się bawi! Jesteśmy na Festiwalu Perspektywy 9 Hills [relacje]

Chełmno zmieniło się w miasto sztuki. Trwa Festiwal Perspektywy 9 Hills. To trzydniowa zabawa ze sztuką, historią i muzyką. Przygotowano wystawy, koncerty, strefy twórcze, przedstawienia i gry uliczne.

PROGRAM FESTIWALU

SOBOTA 13.08.2022

NIEDZIELA 14.08.2022

Od piątku do niedzieli (12–14 sierpnia) Chełmno się bawi, a motywem przewodnim tej zabawy jest „Sztuka radości”. Twarzą tej edycji wydarzenia jest Teatr Uśmiechy, złożony z aktorek i aktorów z niepełnosprawnością intelektualną, na co dzień będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie.Wydarzenie powstaje dzięki mieszkańcom, którzy na czas festiwalu szeroko otwierają bramy swojego miasta. Kościoły, piwnice i podwórka zamieniają się w m.in. w sale koncertowe czy uliczne galerie sztuki. W każdą odsłonę festiwalu włącza się kilkuset chełmian.W programie są koncerty, spektakle, wystawy, instalacje, otwarte podwórka starego miasta, nocna parada, strefy twórcze i wiele innych wydarzeń. Podczas imprezy występują m.in.: Teatr KTO, Warszawskie Combo Taneczne Janka Młynarskiego, Mariusz Lubomski, Tord Gustavsen i Tore Brunborg. Mieszkańcy Chełmna chcą w ten sposób pokazać, że w ich mieście można odbyć niespotykaną podróż, w której pięknie łączy się tradycja ze współczesnością.Zapraszamy do wysłuchania obszernych relacji z Chełmna naszego reportera Marcina Dolińskiego.14.00Czy to jest miłość, czy to jest kochanie? (reportaż)Karolina Kasprzak, Teatr UśmiechyKościół św. Ducha16.00TEATR AGRAFKAPrawy sercowy (spektakl 16+)Kościół św. Ducha18.00TEATR AGRAFKAPrawy sercowy (spektakl 16+)Kościół św. Ducha21.15PARADA CHODZĄCYCH OBRAZÓWBUM BUM ORKESTARStart: Nowe Planty/Fontanna22.00Teatr KTOZapach czasuRynek18.00–3.009 HILLS ELECTRONIC SCENEGET THE FLOWNowe Planty18.00–20.00 Luk&Lunar (dj set)20.00–21.30 Rybson (dj set)22.00–23.00 Ori Moto (live)23.00–01.00 ABĒDI (dj set)01.00–03.00 Foxall (dj set)10.30–12.00JOGANowe Planty12.00BUM BUM ORKESTARNa dzień dobryRynek/Fontanna12.00–18.00MURAL–TEKTURALGOŁĄB POKOJURynek12.00–22.00NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE EKRAN Z TEKTURY FALISTEJRynek13.00–19.00SPOTKANIE Z RYTMEMul. Grudziądzka13.00–20.00 (z przerwami)DZIECIAKI, DLA WAS KLAUNIAKI!ul. Grudziądzka15.00PRZEMEK KOSSAKOWSKI (spotkanie)Nowe Planty15.00Czy to jest miłość, czy to jest kochanie? (reportaż)Karolina Kasprzak, Teatr UśmiechyKościół św. Ducha17.30MARIUSZ LUBOMSKI (koncert)Kościół św. Ducha20.00WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE (koncert z potańcówką)Rynek21.30VIDEO PROJEKCJARynek21.45ŚWIATŁO-MUZYKA-LASER-LEGENDARynekPIĄTEK 18.00–22.30SOBOTA 13.00–21.00NIEDZIELA 12.00–19.00OTWARTE PODWÓRKA I STREFYNoToBaja! (strefa teatralna)Kościół św. DuchaSTRACHY W PANIEŃSKIEJ (warsztaty)Baszta Panieńska, al. 3 MajaRADOŚĆ ZMYSŁÓW (otwarte podwórko)ul. Grudziądzka 29EKOSTREFA – UpCykling (otwarte podwórko)ul. Grudziądzka 25CZERPANIE PAPIERU (otwarte podwórko)ul. Grudziądzka 32ATELIER U SAWINY (otwarte podwórko)ul. Rycerska 3GALERIA RADOSNYCH PASJI (grupa plastyczna UTW)ul. Rynek 23SŁUCHOWISKO (strefa)Biblioteka Miejska, al. 3 MajaTylko w sobotę (13.08.2022)POLSKA SJESTA (otwarte podwórko)ul. Toruńska 25OGRÓDEK 9HF – RELAKS I ZAKUPY (strefa)ul. Grudziądzka 36PIĄTEK 18.00–20.00SOBOTA 13.00–20.00NIEDZIELA 12.00–18.009 HILLS KIDS ZONE (strefa)MONDI KIDS ZONE (strefa)INSTALACJE I WYSTAWY:Otecki (mural)ul. Rybacka 4RADOŚĆ, MIŁOŚĆ, SPEŁNIENIE (wystawa)Ewa Porożyńskaul. GrudziądzkaUŚMIECH NA TAPECIE (wystawa)Krzysztof TurzyńskiMury obronneal. 3 Maja/ul. ToruńskaJOY CUBE (instalacja)Tom Skof&Mike OrtalionNowe PlantyMYJNIA SAMOCHODOWA (instalacja)RynekPAJĘCZYNA (instalacja)Brama GrudziądzkaNIE KUPUJ, ADOPTUJ! (wystawa)Nowe PlantyDUCHY (instalacja)RynekRZEŹBY/INSTALACJARynekJACEK FISZER I 14 DOSTAWCÓW ZDARZEŃ (wystawa)Marek Tomasikul. Grudziądzka 24 (piwnica)ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (wystawa)Papier mój bohaterMury obronneul. 22 Stycznia/ul. ToruńskaŁAWECZKA ZAKOCHANYCH (instalacja)Nowe PlantyGALERIA JEDNEGO OBRAZU (wystawa)Wieża CiśnieńLARPAgencja czasuul. Grudziądzka 36PIĄTEK 18.00–22.00SOBOTA 13.00–16.30, 17.00–21.00SZLAK FESTIWALOWYCH MURALI 2016-20222016 MGR MORS (ul. Wodna 5)2017 TAKIE PANY (ul. Poprzeczna 7)2018 TAKTAK.BY (ul. Wodna 24)2019 MIKOŁAJ REJS (ul. Toruńska 2)2020 FAT HEAT (ul. 22 Stycznia 12)2021 VASYL SAVCHENKO (ul. Grudziądzka 36)2022 OTECKI (ul. Rybacka 4)GRUDZIĄDZKA 25Biuro informacyjne festiwaluPracownia festiwalowych pamiątek