Odsiadują wyroki za spowodowanie śmiertelnych wypadków. Nagrali film [wideo]

To nagranie powstało dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Zakładem Karnym w Potulicach. Osadzeni skazani za jazdę po pijanemu, która zakończyła się tragedią na drodze opowiadają, jak po latach patrzą na tamte wydarzenia. To przestroga dla wszystkich.

Projekt adresowany jest głównie do kierujących pojazdami. Pokazuje realne konsekwencje jazdy po pijanemu lub pod wpływem innych środków odurzających. Taka podróż może zakończyć się tragicznie, co pokazuje film profilaktyczny, pt. „Mój Błąd Może Kosztować Ludzkie Życie”. To historie tych, którzy za tak nieodpowiedzialne zachowanie trafili do więzienia.Mimo ciągłych apeli oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie, nadal nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.Na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w pierwszym półroczu tego roku policjanci ujawnili 1 792 przestępstwa i 2 043 wykroczenia, w których osoba spożywająca wcześniej alkohol prowadziła pojazd lub zażywała środki odurzające.