Tragiczny wypadek w Emilianowie. Nie żyją trzy osoby, w tym dwoje dzieci! [zdjęcia]

Cztery samochody, w tym jeden ciężarowy, zderzyły się w piątkowe popołudnie (12 sierpnia) na DK nr 10 w Emilianowie. Zaczęło się od toyoty, która z niewiadomych powodów zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z ciężarówką. Później ruszyła kaskada zderzeń, której finał jest dramatyczny. Zginęło dwoje nastolatków i jedna osoba dorosła. Czwarty poszkodowany jest w stanie krytycznym.

- Do zdarzenia doszło w momencie, kiedy kierujący pojazdem marki Toyota zjechał na przeciwległy pas i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki DAF, pojazd ciężarowy z naczepą - mówi nadkom. Przemysław Słomski z zespołu Prasowego KWP Bydgoszcz.- Kierujący samochodem ciężarowym po zderzeniu zjechał na przeciwległy pas, a następnie zderzył się czołowo z autem marki Skoda Octavia. Czwarty pojazd, który brał udział w zdarzeniu to volkswagen, w który uderzyła wcześniej toyota. W wyniku uderzenia pojazdu ciężarowego w skodę, niestety, doszło do śmierci trojga osób z tego samochodu. Jest to dwójka dzieci - nastolatków w wieku 17 i 14 lat. Nie żyje także 47-letni kierujący skodą. Czwarta osoba, 47 - letnia kobieta jest w stanie krytycznym- relacjonował policjant.Trzech pozostałych poszkodowanych trafiło do szpitala.Do sprawy został zatrzymany 52-letni kierowca toyoty. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. Pobrano też od niego krew do badań. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.Droga może być zablokowana do późnych godzin nocnych.