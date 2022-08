„Jestem dumny, że noszę mundur”. Odznaczenia dla żołnierzy [wideo, zdjęcia]

Odznaczenia i nagrody - np. dodatkowy urlop - dostało w piątek w Bydgoszczy kilkudziesięciu żołnierzy i pracowników Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Na dziedzińcu jednostki obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego z udziałem przedstawicieli władz miasta i województwa. Odznaczenia wręczał szef Inspektoratu w zastępstwie - generał brygady Artur Dębczak. - Życzę wam wszystkim kolejnych zawodowych sukcesów oraz wiele radości i szczęścia w życiu osobistym – mówił.- To szczególny dzień dla mnie, czekałem na to odznaczenie bardzo długo. Jest to wojskowy krzyż zasługi, nadawany przez prezydenta osobiście – mówi pułkownik Dariusz Różycki. - Jest to dla mnie ogromna satysfakcja, jednocześnie świadomość odpowiedzialności, która ciąży na nas jako żołnierzach - mając w świadomości również to, co dzieje się na świecie, szczególnie za naszą wschodnią granicą. Jestem dumny z tego, że noszę mundur i jestem oficerem już ponad 33 lata. To było moje marzenie.Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w piątek, w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystości odbywać się będą także w całym regionie w najbliższy poniedziałek (15 sierpnia).