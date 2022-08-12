2022-08-12, 12:13 Redakcja
Центр культурного життя для біженців. Куди записати дитину до школи?
Українсько-польський культурний хаб створено в Міському культурному центрі в Бидгощі. Він має стати центром культурного життя українців міста.
Пільги для біженців у Торуні. Безкоштовні виставки у Влоцлавеку
Нагадуємо батькам та опікунам дітей, які через війну змушені були втекти з України, щоб учнів приймала найближча до місця їхнього нинішнього проживання польська школа. Треба звітувати перед керівництвом закладу. Якщо українські діти збираються навчатися дистанційно зі школи у своїй країні, про це необхідно повідомити в офіс гміни, де вони перебувають у Польщі, і тоді дитина звільняється від обов’язкової польської освіти – це стосується молоді до 18 років.