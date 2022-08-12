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2022-08-12, 12:13 Redakcja

Центр культурного життя для біженців. Куди записати дитину до школи?

Нагадуємо батькам та опікунам дітей, які через війну змушені були втекти з України, щоб учнів приймала найближча до місця їхнього нинішнього проживання польська школа. Треба звітувати перед керівництвом закладу
Нагадуємо батькам та опікунам дітей, які через війну змушені були втекти з України, щоб учнів приймала найближча до місця їхнього нинішнього проживання польська школа. Треба звітувати перед керівництвом закладу
Українсько-польський культурний хаб створено в Міському культурному центрі в Бидгощі. Він має стати центром культурного життя українців міста.

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Як повідомляють організатори, це створення простору для спільної діяльності, культивування української культури та цінностей. Діяльність у рамках Хабу також буде зосереджена на інтеграції цієї спільноти з жителями Бидгоща. У планах, серед інших заняття з дітьми, бібліотека для громадян України, фотопроекти, пікніки, виставки. Першим заходом стане «Толока», організована з нагоди Дня Незалежності України 27 серпня на Барці Лемара. Громадяни України, які проживають у Бидгощі, можуть представити свою продукцію. Бажаючих взяти участь, просимо заповнити форму на сайті www. mck-bydgoszcz.pl. З 12.00 до 16.00 на Барці Лемари (видно з вулиці Мостової) працюватиме ярмарок, а в амфітеатрі – ігри для дітей. О 20:30 на вулиці Мостовій відбудеться показ фільму «Толока», після чого виступить польсько-український дует діджеїв.

Нагадуємо батькам та опікунам дітей, які через війну змушені були втекти з України, щоб учнів приймала найближча до місця їхнього нинішнього проживання польська школа. Треба звітувати перед керівництвом закладу. Якщо українські діти збираються навчатися дистанційно зі школи у своїй країні, про це необхідно повідомити в офіс гміни, де вони перебувають у Польщі, і тоді дитина звільняється від обов’язкової польської освіти – це стосується молоді до 18 років.
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