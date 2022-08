W weekend znowu będzie bardzo gorąco! Ostrzeżenie dla całego regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przez upałem dla większości powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - od piątku do poniedziałku.

Synoptyk IMGW prognozuje, że maksymalna temperatura w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni, a w nocy do 14 do 17 stopni.Ostrzeżenie obejmuje powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski i żniński. Będzie obowiązywać od godz. 14.00 w piątek do godz. 20.00 poniedziałek.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.