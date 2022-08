21 nowych policjantów trafi do komend w regionie. Najpierw ślubowanie [zdjęcia]

Ślubowanie nowych policjantów odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Do służby przyjęto 21 młodych ludzi.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przyjął ślubowanie od nowych policjantów.- Przed chwilą padły słowa, które w życiu każdego policjanta są najważniejsze. Od tego momentu staliście się pełnoprawnymi funkcjonariuszami polskiej policji – mówił do nowych policjantów nadinsp. Piotr Leciejewski, komendant wojewódzki policji.Funkcjonariusze trafią do komend miejskich i powiatowych naszego województwa: sześciu do Bydgoszczy, po czterech do Torunia i Grudziądza, trzech do Włocławka oraz po dwóch do Sępólna Krajeńskiego i Świecia. - Wśród przyjętych do służby są dwie kobiety. Za chwilę policjanci wyjadą na szkolenie podstawowe do Szkoły Policji w Słupsku – zapowiada asp.szt. Piotr Duziak z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.