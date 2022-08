Ma połączyć miasta leżące nad rzeką. Startuje Festiwal Wisły 2022 [program]

Kolejna edycja Festiwalu Wisły rozpocznie się w piątek (12 sierpnia) we Włocławku. W tym roku potrwa cztery dni i znów ściągnie na wodę tradycyjne łodzie z całego kraju. Finał wydarzenia - 15 sierpnia w Toruniu.



PROGRAM FESTIWALU

PIĄTEK (12 SIERPNIA)

SOBOTA (13 SIERPNIA)

WŁOCŁAWEK - Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

wyspa na Wiśle naprzeciwko Starego Rynku





4:45 - 6:00 - „Czułe ujęcia o wschodzie słońca” - rejs i warsztaty fotograficzne pod okiem znanego fotografa Maksymiliana Rigamontiego. Wspólne fotografowanie panoramy Włocławka. Wstęp wolny tylko dla zakochanych. (Wyspa na Wiśle naprzeciwko Starego Rynku, rozpoczęcie rejsu z Przystani wo

dnej na Wiśle) - zapisy drogą mailową: festiwalwisly@gmail.com , liczba miejsc ograniczona)





- „Aleja muzeów” – stanowiska edukacyjno-promocyjne



„Parostatkiem w piękny rejs” - opowieść o żegludze na Wiśle w XIX i XX w. Prezentacja Jadwigi Klim z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spotkanie z kapitanem Stanisławem Fidelisem. Sala konferencyjna na Przystani wodnej na Wiśle





18:00 - 19:00 - "Statek poetów i pieśniarzy" – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

19:45 - 20:00

-

chrzest tradycyjnej łodzi typu koza





- nastrojowa parada wszystkich festiwalowych łodzi i statków, w świetle rac, widowisko światło-woda-dźwięk









NIEDZIELA (14 SIERPNIA)

WŁOCŁAWEK - Przystań wodna na Wiśle

7:00 - pożegnanie flisaków, rozpoczęcie rejsu do Torunia



BÓGPOMÓŻ – wyspa przed rafą kamienną

8:30 - 9:00 - Flisacka Msza Święta w intencji bezpiecznej żeglugi na Wiśle



WŁĘCZ – łacha wiślana

12:00 - 13:00 - „Przystanek u mennonitów” – warsztaty kulinarne wg tradycji olęderskich połączone z opowieścią o niezwykłym miejscu i ludziach. Wspólne śpiewanie pieśni wiślanych. Partnerzy projektu: Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie”, Fundacja Wolna Wisła



TORUŃ – Błonia Nadwiślańskie, plaża k. Zamku Dybów

11:00 - 19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich



11:00 - 21:30 - targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich



11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”



14:00 - 57. Długodystansowe Regaty na Wiśle w klasach: Samorządowej, Puck, Omega i Open na trasie Włocławek-Toruń. Partner projektu: Toruński Okręgowy Związek Żeglarski



16:00 - 21:00 - piknik wiślany „Lewy Brzeg” (plaża naprzeciwko Zamku Dybów)

W programie m.in.: gry i zabawy plażowe - siatkówka, badminton, petanque, kręgle fińskie, frisby, spotkania z ludźmi Wisły - podróżnikami, społecznikami, artystami, warsztaty z Moniką Tomaszewską, kajakarką i artystką - 16:00-18:00, zwiedzanie Zamku Dybowskiego z przewodnikiem - 17:30, Zen Sand Garden - warsztaty artystyczne z graficzką Mają Żądło - 18:00-19:00, ognisko flisackie połączone z koncertem Jacka Beszczyńskiego - od 20:30. Partnerzy projektu: Fundacja Wolna Wisła, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju



17:00 - 17:15 - parada wzdłuż Bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych



17:30 - 20:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności (Przystań AZS, bilety do pobrania codziennie na stanowisku organizatora)



18:00 - 19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem (Przystań AZS)



18:00 - 19:00 - "Statek poetów i pieśniarzy" – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (galar Maria, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



18:00 - 19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” – animacje edukacyjne dla dzieci połączone z czytaniem fragmentów książki "Szaman z rzeki. Opowieści wiślane” autorstwa Andrzeja Stańskiego - pisarza, żeglarza, miłośnika Wisły (krypa Basonia, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



18:00 - 19:00 - „Na rozprzach, pychu i pojazdkach” - rejsy połączone z pokazem żeglarstwa tradycyjnego w wykonaniu Piotra Sadurskiego, rekonstruktora dawnych technik nautycznych, archeologa i fotografa (bat Bocian, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



18:00 - 19:00 - Buen Camino de Vistula - rejs połączony z opowieścią o Flisie św. Jakuba i przywróceniu wiślanego szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela (Nasuta Copernicus, Przystań Toruń – bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



18:00 - 18:30 - powitanie przybyłych flisaków, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości (scena główna)



18:30 - 19:00 - wręczenie nagród za udział w 57. Długodystansowych Regatach na Wiśle w klasach: Samorządowej, Puck, Omega i Open na trasie Włocławek-Toruń. Partner projektu: Toruński Okręgowy Związek Żeglarski (scena główna)



19:00 - 20:00 – koncert szantowego zespołu Własny Port



20:00 - 20:30 - „Wisła łączy poetów” – spotkanie poetów dobrzyńskich i kujawskich na moście Marszałka Józefa Piłsudskiego. Partner projektu: Lipnowska Grupa Literacka , AgAT i Toruński Klub Poetów przy Książnicy Kopernikańskiej (wstęp wolny dla publiczności)



PONIEDZIAŁEK (15 SIERPNIA)

TORUŃ – Błonia Nadwiślańskie, plaża k. Zamku Dybów



10:00 - 19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności (Przystań AZS - bilety codziennie do pobrania na stanowisku organizatora)



10:00 - 19:00 - piknik wiślany „Lewy Brzeg” (plaża naprzeciwko Zamku Dybów)

W programie m.in.: spotkania z ludźmi Wisły - podróżnikami, społecznikami, artystami, zwiedzanie Zamku Dybowskiego z przewodnikiem - 10:00, wiślana joga - 10:00, warsztaty artystyczne z Moniką Tomaszewską, kajakarką i artystką - 11:00-13:00, warsztat hydrologiczny dla dzieci - 12:00-13:30, Zen Sand Garden - warsztaty artystyczne z graficzką Mają Żądło - 13:00-16:00. Partnerzy projektu: Fundacja Wolna Wisła, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju



11:00 - 19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody m.in. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich



11:00 - 21:30 - targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich



11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”



11:00 - 15:00 - rejs do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Partner projektu: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (bezpłatne bilety dostępne od 5.08 w sklepikach: Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce i Muzeum Etnograficznego w Toruniu)



11:00 - 13:00 - Regaty „Między Mostami” o puchar Prezydenta Miasta Torunia – Przystań Toruń



17:00 - 17:20 - parada wzdłuż Bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych



18:00 - 19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem (Przystań AZS)



18:00 - 19:00 - "Statek poetów i pieśniarzy" – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (galar Maria, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



18:00 - 19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” – animacje edukacyjne dla dzieci połączone z czytaniem fragmentów książki "Szaman z rzeki. Opowieści wiślane” autorstwa Andrzeja Stańskiego - pisarza, żeglarza, miłośnika Wisły (krypa Basonia, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



18:00 - 19:00 - „Na rozprzach, pychu i pojazdkach” - rejsy połączone z pokazem żeglarstwa tradycyjnego w wykonaniu Piotra Sadurskiego, rekonstruktora dawnych technik nautycznych, archeologa i fotografa (bat Bocian, Przystań AZS - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



18:00 - 19:00 - Buen Camino de Vistula - rejs połączony z opowieścią o Flisie św. Jakuba i przywróceniu wiślanego szlaku pielgrzymkowego do Santiago de Compostela (Nasuta Copernicus, Przystań Toruń – bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)



1 8:00 - 20:00 - koncert zespołu Mygrena



20:00 - 20:30 - uroczyste zakończenie Festiwalu Wisły, przemówienia oficjalne (scena główna)



20:30 - 21:00 - nastrojowa parada wszystkich festiwalowych łodzi i statków, w świetle rac, widowisko światło-woda-dźwięk





21:00 - 22:00

-

koncert zespołu VELESAR

Jak wskazują organizatorzy - ich głównym celem jest oswajanie rodaków z Wisłą, z turystyką rzeczną i życiem nie obok, ale razem z rzeką. - Ten trend wraca w wielkim stylu - przekonuje rzecznik Festiwalu Jacek Kiełpiński. To on i Marcin Karasiński - dyrektor Festiwalu z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej - od 2017 uparcie wcielają w życie swoje marzenie o wielobarwnej imprezie kulturalnej łączącej wiele miast leżących nad rzeką. Plany na przyszłość mówią o festiwalu nawet od Krakowa do Gdańska. Na razie jednak po raz kolejny uda się zorganizować go w dwóch miastach woj. kujawsko-pomorskiego - Włocławku i Toruniu.- Festiwal Wisły jest największym zlotem tradycyjnych statków i łodzi rzecznych w tej części Europy - przekonują organizatorzy. Kultywuje m.in. bogate tradycje polskiego szkutnictwa. W trakcie kolejnej edycji imprezy uczestnicy znów nieodpłatnie będą mogli popływać m.in. szkutami, łodygami, batami, łodziami wikińskimi, a także pychówkami i lejtakami.W Alei Muzeów będzie można poznać historię obecności Wikingów nad Wisłą. Współcześni wikingowie i repliki wikińskich łodzi to już stały element festiwalu. We Włocławku kolejni śmiałkowie przepłyną rzekę wpław. Ma być wśród nich m.in. prezydent miasta Marek Wojtkowski. Przysmaków kuchni regionalnej - zarówno we Włocławku, jak i w Toruniu - będzie można spróbować w ramach jarmarku „Nadwiślańskie Smaki".We Włocławku na scenie pojawi się holenderski zespół szantowy Pyrates!, a także Mrozu. Jedną z atrakcji ma być także prezentacja malowidła „Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle". W ramach pikniku „Nasza Wyspa" publiczność dopłynie łodziami na plażowy odcinek wyspy, usytuowanej naprzeciw bulwarów. Tam zorganizowane zostaną m.in. pokazy jogi, aikido i koncert zespołu Jemiayka.Ożyje także toruńska plaża na lewym brzegu, gdzie zaplanowano atrakcje dla dzieci, rozmowy z ludźmi Wisły oraz flisackie ognisko. Tradycją festiwalu są już także barwne parady. W tym roku będą trzy. Te wieczorne w świetle rac, pochodni i świec dymnych.WŁOCŁAWEK - Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,wyspa na Wiśle naprzeciwko Starego Rynku11:00 - 19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody m.in. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”11:00 - 19:00 - „Aleja muzeów” – stanowiska edukacyjno-promocyjneW programie m.in.: modele 3D statków rzecznych - spławowych i parowych, model hanzeatyckiej kogi, ekspozycje o rybakach nieszawskich, obecności Wikingów nad Wisłą i osadzie Truso. Partnerzy projektu: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku14:00 - 16:00 - wykład multimedialny „Dzieje mostów na Wiśle we Włocławku”, Muzeum Historii Włocławka (ul. Szpichlerna 19)15:30 - 16:30 – koncert szantowego zespołu Kapitan Thorn17:00 - 17:20 - parada wzdłuż Bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilkanaście dużych statków: galary, byki, nasuta i łodzie wikińskie17:00 - 18:15 – koncert Jacka Słupkowskiego (piosenka żeglarska)18:00 - 19:00 – „Płyną wzory po polskiej krainie” - prezentacja tradycji włocławskiego designu w 100. rocznicę urodzin Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Współczesne adaptacje fajansu we wzornictwie przemysłowym, tekstyliach oraz projektowaniu wnętrz. (Strefa fajansu – stoisko obok sceny)18:00 - 19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem (Przystań wodna na Wiśle)18:00 - 20:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności (Przystań wodna na Wiśle, bilety do pobrania codziennie na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - "Statek poetów i pieśniarzy" – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (galar Maria, Przystań wodna na Wiśle - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci połączone z czytaniem fragmentów książki "Szaman z rzeki. Opowieści wiślane” autorstwa Andrzeja Stańskiego - pisarza, żeglarza, miłośnika Wisły (krypa Basonia, Przystań wodna na Wiśle - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - „Na rozprzach, pychu i pojazdkach” - rejsy połączone z pokazem żeglarstwa tradycyjnego w wykonaniu Piotra Sadurskiego, rekonstruktora dawnych technik nautycznych, archeologa i fotografa (bat Bocian, Przystań wodna na Wiśle - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)19:00 - 19:20 - powitanie przybyłych flisaków, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości (scena główna)19:30 - 20:30 - koncert szantowego zespołu Ryczące Dwudziestki19:30 - 20:30 - „Plener na bezludnej wyspie” - bezpłatny rejs i warsztaty fotograficzne ze słynnym fotografem Maksymilianem Rigamontim. (Wyspa na Wiśle naprzeciwko Starego Rynku, rozpoczęcie rejsu z Przystani wodnej na Wiśle) - zapisy drogą mailową: festiwalwisly@gmail.com, liczba miejsc ograniczona)20:00 - 20:30 - „Wisła łączy poetów” – spotkanie poetów dobrzyńskich i kujawskich na moście Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku. Partner projektu: Lipnowska Grupa Literacka i WZD (wstęp wolny dla publiczności)21:00 - 22:30 - koncert holenderskiego szantowego zespołu Pyrates!11:00 - 19:00 - stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody m.in. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich11:00 - 21:30 - Jarmark „Nadwiślańskie Smaki”11:00 - 19:00W programie m.in.: modele 3D statków rzecznych - spławowych i parowych, model hanzeatyckiej kogi, ekspozycje o rybakach nieszawskich, obecności Wikingów nad Wisłą i osadzie Truso. Partnerzy projektu: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku12:30 - start 57. Długodystansowych Regat na Wiśle w klasach: Samorządowej, Puck, Omega i Open na trasie Włocławek-Toruń. Partner projektu: Toruński Okręgowy Związek Żeglarski14:00 - 15:00 -14:00 - 19:00 - bezpłatne rejsy dla publiczności (Przystań wodna na Wiśle, bilety do pobrania codziennie na stanowisku organizatora)14:00 - 19:00 - piknik „Nasza Wyspa” (wyspa na Wiśle naprzeciwko Starego Rynku)W programie m.in.: gry i zabawy dla dzieci, turniej siatkówki plażowej, joga na plaży - zajęcia dla zaawansowanych i początkujących, pokaz Aikido - 15:45-16:00, pokaz kulinarny pt. „Kuchnia flisacka” - 15:30-17:00, koncert zespołu Reggae Jemiayka - 16:00-17:0014:30 - 15:30 - koncert zespołu KAVOO15:00 - 16:30 - Przepłyń Wisłę - akcja, w ramach której każdy dobry pływak może w bezpieczny sposób zmierzyć się z Wisłą pod okiem ratowników WOPR (zapisy online - szczegółowe informacje na facebooku Festiwalu Wisły)15:00 - 15:20 – pokaz Aikido (przy scenie głównej)16:30 - 17:00 - parada z bębnami wzdłuż Bulwarów kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilkanaście dużych statków: galary, byki, nasuta i łodzie wikińskie17:00 - 18:00 - koncert zespołu Oil Stains18:00 - 19:00 - zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem (Przystań wodna na Wiśle)(galar Maria, Przystań wodna na Wiśle - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - koncert zespołu Half Light18:00 - 19:00 - „Rejsy z Szamanem z rzeki” - animacje edukacyjne dla dzieci połączone z czytaniem fragmentów książki "Szaman z rzeki. Opowieści wiślane” autorstwa Andrzeja Stańskiego - pisarza, żeglarza, miłośnika Wisły (krypa Basonia, Przystań wodna na Wiśle - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)18:00 - 19:00 - „Na rozprzach, pychu i pojazdkach” - rejsy połączone z pokazem żeglarstwa tradycyjnego w wykonaniu Piotra Sadurskiego, rekonstruktora dawnych technik nautycznych, archeologa i fotografa (bat Bocian, Przystań wodna na Wiśle - bezpłatne bilety do pobrania na stanowisku organizatora)20:00- 20:1521:00 - 22:30 - koncert Mrozu