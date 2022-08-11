Пільги для біженців у Торуні. Безкоштовні виставки у Влоцлавеку

Торунський центр сімейних допомог повідомляє, що з 1 серпня громадяни України, які легально проживають у Польщі та роживають у Торуні, мають можливість подати заяву на призначення сімейної допомоги на період з 1 листопада 2022 року.

Заяви можна подавати на паперових носіях. Зразки заяв доступні на веб-сторінці Торуньського центру сімейних допомог. Необхідно буде представити матеріальний стан членів сім’ї з 1 січня 2021 року та додати до подання заяви. Для громадян України, які проживають у Польщі відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, дохід члена сім’ї, який не перебуває в Польщі, не враховується.У Культурному центрі Browar B. у Влоцлавку в серпні можна безкоштовно оглянути всі виставки, а зараз їх п’ять:Галерея «Suszarnia» - «Влоцлавски фаянс - мистецтво та дизайн 2021-2022» - иставка робіт Маріуша Кончальськьего;Галерея «Antresola» – виставка робіт Вальдемара Козуба – «Абетка природи – вибрані картини»;Галерея «Snapshot» – виставка фотографій природи «Пташина перспектива: Долина Дрвенца, Мосціська» Міхала Фабішевського;Галерея «Beczkownia» - «Обличчя молодого мистецтва» - 9 девята презентація мистецьких секцій;Влоцлавецький збірник мір і ваг.Виставки можна відвідати з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 16.00 та в суботу з 14.00 до 18.00.