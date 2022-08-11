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2022-08-11, 12:50 Redakcja

Пільги для біженців у Торуні. Безкоштовні виставки у Влоцлавеку

У Культурному центрі Browar B. у Влоцлавеку в серпні можна безкоштовно побачити всі виставки / фото Facebook
У Культурному центрі Browar B. у Влоцлавеку в серпні можна безкоштовно побачити всі виставки / фото Facebook
Торунський центр сімейних допомог повідомляє, що з 1 серпня громадяни України, які легально проживають у Польщі та роживають у Торуні, мають можливість подати заяву на призначення сімейної допомоги на період з 1 листопада 2022 року.

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Заяви можна подавати на паперових носіях. Зразки заяв доступні на веб-сторінці Торуньського центру сімейних допомог. Необхідно буде представити матеріальний стан членів сім’ї з 1 січня 2021 року та додати до подання заяви. Для громадян України, які проживають у Польщі відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, дохід члена сім’ї, який не перебуває в Польщі, не враховується.

У Культурному центрі Browar B. у Влоцлавку в серпні можна безкоштовно оглянути всі виставки, а зараз їх п’ять:
Галерея «Suszarnia» - «Влоцлавски фаянс - мистецтво та дизайн 2021-2022» - иставка робіт Маріуша Кончальськьего;
Галерея «Antresola» – виставка робіт Вальдемара Козуба – «Абетка природи – вибрані картини»;
Галерея «Snapshot» – виставка фотографій природи «Пташина перспектива: Долина Дрвенца, Мосціська» Міхала Фабішевського;
Галерея «Beczkownia» - «Обличчя молодого мистецтва» - 9 девята презентація мистецьких секцій;
Влоцлавецький збірник мір і ваг.

Виставки можна відвідати з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 16.00 та в суботу з 14.00 до 18.00.
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