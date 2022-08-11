2022-08-11, 12:50 Redakcja
Пільги для біженців у Торуні. Безкоштовні виставки у Влоцлавеку
Торунський центр сімейних допомог повідомляє, що з 1 серпня громадяни України, які легально проживають у Польщі та роживають у Торуні, мають можливість подати заяву на призначення сімейної допомоги на період з 1 листопада 2022 року.
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У Культурному центрі Browar B. у Влоцлавку в серпні можна безкоштовно оглянути всі виставки, а зараз їх п’ять:
Галерея «Suszarnia» - «Влоцлавски фаянс - мистецтво та дизайн 2021-2022» - иставка робіт Маріуша Кончальськьего;
Галерея «Antresola» – виставка робіт Вальдемара Козуба – «Абетка природи – вибрані картини»;
Галерея «Snapshot» – виставка фотографій природи «Пташина перспектива: Долина Дрвенца, Мосціська» Міхала Фабішевського;
Галерея «Beczkownia» - «Обличчя молодого мистецтва» - 9 девята презентація мистецьких секцій;
Влоцлавецький збірник мір і ваг.
Виставки можна відвідати з вівторка по п’ятницю з 11.00 до 16.00 та в суботу з 14.00 до 18.00.