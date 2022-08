Zaparkowany citroen zsunął się do Brdy. Pojazd musieli wyciągać strażacy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę wieczorem w Bydgoszczy. Samochód osobowy marki Citroen Xsara zjechał do Brdy.

Do incydentu doszło w środę około godz. 21.00. Samochód był zaparkowany przy ulicy Witebskiej, obok toru regatowego. - Osoby, które podróżowały tym autem – w momencie, gdy zaczęło zsuwać się do wody – znajdowały się na zewnątrz. Na szczęście nie ma więc osób poszkodowanych – mówi starszy kapitan Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Działania strażaków skupiły się głównie na zabezpieczeniu tego miejsca i wydostaniu pojazdu na brzeg, co się udało – dodaje.Jak doszło do incydentu? - Prawdopodobną przyczyną stoczenia się pojazdu do Brdy był brak zaciągniętego hamulca ręcznego oraz brak zabezpieczenia w postaci pozostawienia biegu – wyjaśnia komisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Właścicielka była trzeźwa.