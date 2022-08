Gwiazdy sportu w Inowrocławiu. Chcą wprowadzić młodych w ruch! [zdjęcia, wideo]

Utytułowani i znani sportowcy zachęcają młodych inowrocławian (9-13lat) do aktywności. W Hali Widowiskowo-Sportowej zorganizowano zajęcia w ramach projektu „Szyjemy sport na miarę”./fot. Michał Zaręba

Utytułowani i znani sportowcy zachęcają inowrocławian w wieku 9-13 lat do aktywności ruchowej. W Hali Widowiskowo-Sportowej zorganizowano zajęcia w ramach projektu „Szyjemy sport na miarę”. To połączenie trzech dyscyplin. Trening prowadzą piłkarka ręczna Iwona Niedźwiedź, Cezary Trybański - pierwszy Polak w NBA i siatkarz Krzysztof Ignaczak.

- Siatkówka zawsze była najbliższa mojemu sercu. Staramy się dzisiaj zarazić dzieci tą miłością do sportu i pasją, której może zacząć naszemu młodemu społeczeństwu powoli brakować, bo oni mają sporo innych uciech - mówi Krzysztof Ignaczak. - Wystarczy, że się człowiek zmęczy, a będzie to z korzyścią dla jego organizmu. Jak to mawiały nasze babki: „W zdrowym ciele zdrowy duch".- Tak naprawdę, nie ma dla nas znaczenia, czy z tego kampu, czy z następnego wyjdą przyszli koszykarze, siatkarze, czy piłkarze ręczni. Po prostu chcemy pokazać dzieciakom, że aktywność fizyczna, sport nie tylko dają radość, ale mogą być sposobem na życie, na fantastyczne życie, bo chyba nie ma nic fajniejszego, niż wykonywać pracę, która jest naszą pasją - mówi Iwona Niedźwiedź.- Trenujemy koszykówkę, żeby nie siedzieć w domu przed telewizorem...- Sport jest dla mnie fajną zabawą...- Uprawianie sportu sprawia, że jestem lepszy... - tak mówili młodzi uczestnicy treningu.Partnerem projektu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.