Інформація для України: варто скорзістаć з акції „Бідґошч за пół цену"

Колейна порція відомоśці для Україńцóв. В міśцє дуżо сиę дзиеє в найбліżши веекенд. Варто тез паміетаć, як залеґалізовац свóй побут в Польсце.

Нагадуємо, що особи, які прибули з України до Польщі після 24 лютого табули зареєстровані начальником прикордонної застави або подали заявуна ідентифікаційний номер PESEL за місцем перебування, можуть легальноперебувати в Польщі протягом 18 місяців. Термін перебування може бутипродовжений на 3 роки.У Бидгощі вже вдесяте пройде акція «Метрополіс за півціни». З 26 вересняпо 2 жовтня на вас чекають ціни та послуги за півціни. Мерія закликаєпідприємців долучитися до тижня акцій та знижок. То рік до «Метрополіс запівціни» долучилося майже 200 компаній. Крім Бидгоща, до Асоціації«Митрополія Бидгощ» приєдналися також: Białe Błota, Barcin, DąbrowaChełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronovo, Łabiszyn та Mrocza. Пропозиція маєвключати щонайменше 3 прод укти або послуги, запропоновані мінімум на3 дні кампанії. Реєстрація через сайт www.bydgoszcz.pl.Цієї суботи, 13 серпня, відбудеться «Family Fest – Замки 2022». На плантаціях над каналом Старий Бидгощ на вул. Вроцлавська з 14.00 заплановані виступи музи чних гуртів, спортивні змагання, регіональний ярмарок і парк розваг для наймолодших.