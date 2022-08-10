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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-08-10, 12:00 Вероніка Молошна / Редакція

Інформація для України: варто скорзістаć з акції „Бідґошч за пół цену"

У Бидгощі вже вдесяте пройде акція «Метрополіс за півціни». З 26 вересня по 2 жовтня на вас чекають ціни та послуги за півціни./fot. materiały organizatorów
У Бидгощі вже вдесяте пройде акція «Метрополіс за півціни». З 26 вересня по 2 жовтня на вас чекають ціни та послуги за півціни./fot. materiały organizatorów
Колейна порція відомоśці для Україńцóв. В міśцє дуżо сиę дзиеє в найбліżши веекенд. Варто тез паміетаć, як залеґалізовац свóй побут в Польсце.

Інформація для України: Центрум крвіодавства запрасза давцóв

Сайт українською: щеплення від COVID-19, безкоштовні кінопокази[читай і слухай]
Обстежте себе в мобільній зоні здоров'я. Відвідайте палац в Остромецькому
Тепло та кіно під відкритим небом у Бидгощі та Торуні [читай і слухай]
Стипендії для науковців з України та новий навчальний рік [читати та слухати]
Нагадуємо, що особи, які прибули з України до Польщі після 24 лютого та
були зареєстровані начальником прикордонної застави або подали заяву
на ідентифікаційний номер PESEL за місцем перебування, можуть легально
перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Термін перебування може бути
продовжений на 3 роки.

У Бидгощі вже вдесяте пройде акція «Метрополіс за півціни». З 26 вересня
по 2 жовтня на вас чекають ціни та послуги за півціни. Мерія закликає
підприємців долучитися до тижня акцій та знижок. То рік до «Метрополіс за
півціни» долучилося майже 200 компаній. Крім Бидгоща, до Асоціації
«Митрополія Бидгощ» приєдналися також: Białe Błota, Barcin, Dąbrowa
Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronovo, Łabiszyn та Mrocza. Пропозиція має
включати щонайменше 3 прод укти або послуги, запропоновані мінімум на
3 дні кампанії. Реєстрація через сайт www.bydgoszcz.pl.

Цієї суботи, 13 серпня, відбудеться «Family Fest – Замки 2022». На плантаціях над каналом Старий Бидгощ на вул. Вроцлавська з 14.00 заплановані виступи музи чних гуртів, спортивні змагання, регіональний ярмарок і парк розваг для наймолодших.
Bydgoszcz
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Wiadomości lokalne

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