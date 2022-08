Zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Chełmnie, gdzie w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe i ciężarówka. Ranna została jedna osoba.

Do wypadku doszło na 145. kilometrze drogi krajowej nr 91 w Chełmnie. Z wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najechał na tył jadącego przed nim samochodu osobowego i wypchnął go na przeciwległy pas, przez co doprowadził do czołowego zderzenia tego auta z innym autem osobowym. Jedna osoba została ranna.- Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.