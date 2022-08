Bydgoska policja będzie mieć 20 motocykli marki BMW. Dwa już dotarły [zdjęcia]

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ma dwa nowe motocykle marki BMW R 1250 RT. Policyjna wersja tej maszyny jest jednoosobowa, a miejsce pasażera zajmuje zintegrowany z centralą radiową kufer.

Nowe maszyny to nowe możliwości funkcjonariuszy, szczególnie gdy liczy się czas dojazdu na miejsce. Jednoślad zasilany jest dwucylindrowym bokserem o pojemności 1254 cm3. Silnik daje kierującemu do wykorzystania 136 koni mechanicznych, moment obrotowy o wartości 143 Nm skutecznie rozpędza motocykl.Zupełnie nowe barwy policyjne, zostały wzbogacone o wiele elementów odblaskowych, a także sygnały uprzywilejowania LED z przodu i z tyłu koloru niebieskiego i czerwonego. W wyposażeniu znajdziemy także podgrzewane siedzenie i manetki oraz inne elementy poprawiające komfort kierowcy. Wszystko to sprawia, że motocykl dociera szybko, szczególnie w ruchu miejskim, gdzie często mamy do czynienia z utrudnieniami.Policjantów na motocyklach w nowym wydaniu możemy obserwować na ulicach Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Łącznie do garnizonu trafi 20 takich motocykli. Maszyny zakupiono w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach-motocykle dla służby ruchu drogowego”.