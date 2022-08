MPEC Włocławek wyda na węgiel nawet 100 mln zł! Spółka chce mieć w rezerwie gaz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku przygotuje rezerwową instalację gazową, która ma być zabezpieczeniem na wypadek kryzysu węglowego. Prace będą prowadzone w przyszłym tygodniu, w kranach nie będzie wtedy ciepłej wody.

Miejska ciepłownia we Włocławku chce przygotować na sezon grzewczy dwa kotły gazowe o mocy 15 MW. Prezes MPEC Andrzej Walczak zapewnia, że jeśli wystąpią problemy z zakupem węgla, ciepłownia uruchomi kotły na gaz i odbiorcy nie odczują różnicy.By w razie potrzeby korzystać z kotłów w pełnej mocy, konieczne są prace, które potrwają ok. 48 godzin. Rozpoczną się we wtorek 16 sierpnia rano, a zakończą w czwartek 18 sierpnia po południu. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli w kranach ciepłej wody.Jak zaznacza prezes spółka nie zamierza zrezygnować z węgla, na rzecz gazu. Chce być jednak przygotowana na kryzysową sytuację.Przypomnijmy, że rządowy Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował nową taryfę za ciepło dla MPEC, która wejdzie w życie z dniem 11 sierpnia. Główną przyczyną wzrostu jest koszt zakupu węgla, który wskutek wojny na Ukrainie bije kolejne rekordy.W 2021 roku MPEC kupował tonę węgla za kwotę niższą, niż 300 zł; a obecne oferty przewyższają 2 tys. zł za tonę. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku na zakup węgla w 2021 roku wydało ok 13 mln zł. W tym roku kwota ta może przekroczyć nawet 100 mln zł.