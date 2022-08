Jeszcze tylko wyposażenie. Caritas wybudował magazyn żywności w Jarużynie

Obiekt musi spełniać wysokie wymagania Unii Europejskiej, bo będzie służył do przechowywania unijnej żywności, której Caritas jest dystrybutorem. Potrzebne jest więc odpowiednie wyposażenie, na które organizacja chce pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska./fot. Elżbieta Rupniewska/archiwum

Budynek magazynu żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie już gotowy. We wtorek (9 sierpnia) wykonawca przekazuje go inwestorowi. Ale to jeszcze nie koniec inwestycji.

- Jesteśmy w trakcie pisania kolejnego projektu na doposażenie magazynu. Mówimy tu o chłodni, mroźni, regałach i całej instalacji, która będzie potrzebna do funkcjonowania, a chodzi o wózki widłowe, paleciaki, sprzęt do streczowania. Piszemy kolejny projekt, bo właśnie został ogłoszony kolejny projekt NFOŚ na doposażenie już istniejących magazynów, w którym możemy również wziąć udział. Jeśli będziemy mieli szczęście, to część środków zyskamy z tego rozdania - mówi ks. Przybyła.



Obiekt musi spełniać wysokie wymagania Unii Europejskiej, bo będzie służył do przechowywania unijnej żywności, której Caritas jest dystrybutorem. Potrzebne jest więc odpowiednie wyposażenie, na które organizacja chce pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - mówi ks. Prałat Wojciech Przybyła, dyrektor organizacji. W pełni wyposażony obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu miał według wstępnych szacunków kosztować około 5 milionów złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspiera budowę i wyposażanie magazynów żywności w całej Polsce, ponieważ przekazywanie żywności wycofywanej ze sklepów i żywności unijnej zapobiega jej marnowaniu i chroni tym samym środowisko.