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2022-08-08, 12:35 Вероніка Молошна / Редакція

Сайт українською: щеплення від COVID-19, безкоштовні кінопокази[читай і слухай]

Вакцинація від COVID-19 / Фото. PAP, EPA
Вакцинація від COVID-19 / Фото. PAP, EPA
У сьогоднішньому довіднику українською мовою, в т.ч. про підвищений інтерес до щеплень проти COVID-19, новий пункт вакцинації в Іновроцлаві, а також безкоштовні кінопокази на горищі міської бібліотеки в Бидгощі.
Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзельскі заявив, що останніми тижнями зріс інтерес до щеплень проти COVID-19. Якщо раніше робили близько 20 тисяч щеплень на тиждень, то зараз кількість зросла в п’ять разів. Міністр додав, що у зв’язку з підвищеним інтересом до щеплень від COVID-19 було вирішено продовжити роботу гарячої лінії 989. Зателефонувавши за цим номером, ми можемо записатися на щеплення в будь - якому місці.

Варто додати, що сьогодні в Іновроцлаві Revita Centrum Medyczne запускає п ункт вакцинації проти COVID-19. Знаходиться навпроти Спортивно - розважального комплексу, вул. Niepodległości 4 з боку площі подій. Він працюватиме з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 17.00.

Воєводська та міська публічна бібліотека в Бидгощі запрошує на кіно свято з проектором. Щопонеділка та щосереди на горищі бібліотеки проходять ранкові сеанси для дітей. Ви можете дивитися фільми, які змусять вас сміятися і розважатися. Цієї середи - 10 серпня о 10.00 ви зможете переглянути фільм Єті! Детальний репертуар на наступні дні доступний на нашому сайті radiopik.pl

Хліб прямо з печі, різноманітні сорти меду, сиру та інші смаколики можна буде придбати під час цьогорічного «Сніданку на траві» у Сепольно Краєнському. Учасники заходу познайомляться з меню, добре відо ме ще польським предкам. Сніданок на траві це – просвітницька кампанія. У ньому беруть участь діти міста та області. Кожен, хто прийде на таку зустріч, може скуштувати закуски, які готують заздалегідь. «Сніданок на траві» відбудеться завтра о 10.00 на трав і перед Центром культури та мистецтва в Сепольно Краєнському.
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