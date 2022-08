Prawie 13 tys. zł mandatu dla kierowcy golfa. Lista wykroczeń jest długa

Do policyjnego aresztu w Brodnicy trafił 26-letni kierowca golfa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna w trakcie ucieczki przed policjantami, popełnił szereg wykroczeń i spowodował kolizję drogową. Mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego ukarany został 15 mandatami karnymi na łączną kwotę 12,6 tys. zł. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli i prowadzenie pojazdu nie posiadając do tego uprawnień, odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem (5 sierpnia). Policjantki ruchu drogowego, patrolując ul. Nad Drwęcą w Brodnicy zauważyły vw golfa, którego pasażerowie nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, a sam pojazd braki w oświetleniu. Policjantki dały znak kierowcy do zatrzymania się, ten jednak zbagatelizował je i ruszył do ucieczki.



Podczas pościgu, kierowca popełnił szereg wykroczeń, było to m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innego niż kolizja, niesygnalizowanie zmiany kierunku jazdy, niestosowanie się do obowiązku jazdy prawą stroną, niestosowanie się do sygnalizatorów świetlnych, przekraczanie linii podwójnej ciągłej, niestosowanie się do zakazu wyprzedzania, niestosowanie się do zakazu wyprzedzania pojazdu przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, niestosowanie się do zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego.



Pościg trwał przez kilka ulic, po czym przy Rondzie Olsztyńskim golf uderzył w peugeota, którym kierowała 22-letnia kobieta. Kierująca, na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń.



Policjantki zatrzymały 26-letniego kierowcę. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego miał 1,3 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.



26-latek trafił na noc do policyjnego aresztu w Brodnicy. Policjanci nałożyli na mężczyznę 15 mandatów karnych za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym na łączną sumę 12,6 tys. złotych.



Po wytrzeźwieniu, kierowca usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania bez uprawnień. Za popełnione przestępstwa oraz wykroczenie, odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna od 1,5 do 30 tys. zł.