Wspólne świętowanie urodzin Rejewskiego. Wiele wydarzeń w różnych punktach Bydgoszczy

W sobotę, 13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera odbędzie się piknik międzypokoleniowy z okazji 117. urodzin Mariana Rejewskiego. Przenieść się będzie można w świat matematyki, kryptologii, informatyki i cyberbezpieczeństwa. Wstęp na wydarzenie jest wolny!

CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY



REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK „SZLAK BRDY”



MIMEZIS ART



ENIGMA CENTRUM



DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY



BYDGOSKI REJEWSKI



W sobotę, 13 sierpnia taras Młynów Rothera zamieni się w małe miasteczko piknikowe, a wszystkie atrakcje będą skupione wokół urodzin Mariana Rejewskiego. Bydgoszczanina stulecia, wybitnego kryptologa i matematyka.Od niepamiętnych czasów ludzie utajniali informacje. Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu opowiada o tym, jak przez wieki chroniono dane i je zdobywano. Na urodzinach zaprezentowana zostanie m.in. replika bomby Rejewskiego oraz replika Enigmy, dowiecie się także w jaki sposób działały. W Centrum Szyfrów dowiecie się czym jest steganografia, na czym polegały szyfry rastrowy i książkowy oraz jak można szyfrować informacje za pomocą telefonu komórkowego.Godz. 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – gra „Wieżowa moc” – zapraszamy do wspólnej gry, która pokazuje, że bez wspólnej pracy i współpracy trudno jest osiągnąć szybki rezultat.Zapraszamy na urodzinową podróż do przeszłości. Zasiądź w szkolnej ławce z czasów Rejewskiego i spróbuj swoich sił w kaligrafowaniu piórem i atramentem. Na chętnych czeka też maszyna do pisania.Nie zabraknie też zagadek, szyfrów i kodów i oczywiście – drobnych upominków za ich prawidłowe rozwiązanie.Zaprasza na spacery po mieście z przewodnikiem śladami Mariana Rejewskiego. Każdy uczestnik otrzyma regionalną odznakę krajoznawczą PTTK: Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski.Godziny spacerów: 13:00, 15:00, 16:00. Spacer trwa około 2 godzin. Obowiązują zapisy – w trakcie pikniku, w namiocie PTTK.Z okazji urodzin Rejewskiego zaprezentuje spektakl „Enigmatic” – to etiuda nowocyrkowa inspirowana życiem i dokonaniami kryptologa. stworzona dzięki połączeniu wieloletnich doświadczeń płynących z uprawiania sztuki pantomimy, teatru ruchu i żonglerki artystycznej. Widowisko zachwyci widzów w każdym wieku.Młyn, sala na 2. piętrze. Godziny spektakli: 13.00 i 15.00. Jeden pokaz trwa około 20 minut.Zaprasza na warsztaty, jako podróż przez niesamowitą historię świata zapisaną szyframi. Pokazujemy jak sposoby szyfrowania i deszyfracji ewoluowały na przestrzeni wieków. Opowiadamy także o kodach, które od początku istnienia człowieka towarzyszą nam w życiu codziennym. Otaczają nas w trakcie zakupów, podczas spotkań ze znajomymi, w szkole oraz w pracy. Zdradzamy tajemnice steganografii – sztuki utajniania informacji.Młyn, sala na 2. piętrze. Godz. 15.30-16.30.Na wystawie stworzonej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy przedstawiona została biografia bydgoskiego matematyka i kryptologa, który pierwszy złamał szyfr niemieckiej Enigmy. Odwiedzający zapoznają się nie tylko z najbardziej znanym wątkiem dotyczącym zmagania Mariana Rejewskiego z niemieckimi szyframi i poruszającą historią wojenną, ale także z opowieściami z lat, w których Rejewski związany był z naszym miastem.Autorka wystawy: dr Katarzyna ManiewskaZapraszamy na dyskusję Bydgoski Rejewski – wystąpią Tomasz Orłowski z Enigma Centrum i Krzysztof Drozdowski z Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego.Młyn, sala na 2. piętrze. Godz. 13.30-14.30.Wstęp na wydarzenia jest wolny!