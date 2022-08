Robinsonowie na rowerowym szlaku. Poznawać będą kujawsko-pomorską ziemię

Można poznać uroki Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego z siodełka – 20 sierpnia 2022 r. z Torunia startuje Robinsonada. Będzie to już trzecia edycja wydarzenia.

Robinsonada to ultramaraton rowerowy, którego trasa prowadzi przez województwo kujawsko-pomorskie. Ma on charakter gravelowy o umiarkowanym stopniu trudności.W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników dwie trasy:trasę zieloną - ok. 250 km (limit czasu 35h)zarys trasy: Toruń – Barbarka – Kamionki Jezioro –Wąbrzeźno- Brodnica – Górzno – Golub Dobrzyń – Toruńtrasę pomarańczową - ok. 550 km (limit czasu 75h)zarys trasy: Toruń – Chełmno- Tuchola – Bydgoszcz - Biskupin – Inowrocław – Toruń – Golub Dobrzyń – Górzno – Brodnica –Wąbrzeźno- Kamionki Jezioro- ToruńTrasy będą prowadziły przez sielankowe wioski, piękne lasy, jak również główne miasta województwa kujawsko-pomorskiego. Robinsonada ukazuje w zróżnicowany sposób najciekawsze zaułki województwa, zarówno te przyrodnicze, jak i urbanistyczne.- Robinsonada jest wydarzeniem survivalowo-bikepackingowym, tak więc zadaniem uczestników jest nie tylko rozłożenie własnych sił, ale również dobór odpowiedniego ekwipunku niezbędnego do przeżycia tej wspaniałej przygody i stania się prawdziwym Robinsonem! – dodają organizatorzy wydarzenia.Start: 20 sierpnia 2022 r., miasteczko akademickie UMK