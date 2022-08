Minister zdrowia: do Warszawy wraca czwórka poszkodowanych w wypadku w Chorwacji

„Polskie państwo nie pozostawia swoich obywateli bez pomocy; wraz z polską delegacją do Warszawy wraca czwórka poszkodowanych w tragicznym wypadku w Chorwacji” - poinformował w sobotę wieczorem na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dodał, że pozostałe osoby pozostają pod najlepszą opieką w chorwackich szpitalach. „Jesteśmy na bieżąco informowani o ich stanie zdrowia” - zapewnił Niedzielski.Do Zagrzebia w sobotę pojechała polska misja medyczna pod kierownictwem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, z udziałem wiceszefa MSZ Marcina Przydacza.- Z 32 osób, które przebywają w chorwackich szpitalach 19 osób jest w stanie ciężkim - informował minister zdrowia Adam Niedzielski na briefingu w Zagrzebiu.Wyraził współczucie wszystkim rodzinom zmarłych i poinformował, że w autokarze wraz z kierowcami było 44 osoby. - Na miejscu 11 osób zginęło, jedna z osób zmarła tuż po przewiezieniu do szpitala - mówił minister zdrowia.- 32 osoby ranne w tym wypadku zostały rozlokowane w pięciu szpitalach. Dwa szpitale na północy Chorwacji i trzy szpitale w Zagrzebiu. Niestety z tych 32 osób 19 osób jest w stanie ciężkim, pozostałe osoby są w stanie średnim - powiedział Niedzielski.Dodał, że misja medyczna, z którą przyjechał do Chorwacji została podzielona na dwa zespoły. - Jeden zespół pojechał do pacjentów zlokalizowanych w dwóch szpitalach na północy i tam będzie kompletował ich dokumentację medyczną i weryfikował, czy jest możliwość transportu do Polski - zaznaczył minister zdrowia.Drugi zespół, jak dodał, wizytuje szpitale w Zagrzebiu i ma podobne zadania.Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.