Konsolidacja bydgoskich szpitali. Interwencja poselska [dokumenty]

Konsolidacja bydgoskich szpitali uniwersyteckich to najbardziej skuteczny model zmian - napisał 8 lipca, w liście do podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia Pawła Brombera, rektor UMK.

Profesor Andrzej Sokala potwierdził, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozważa połączenie obu placówek. Napisał, że ich sytuacja finansowa od wielu lat ulega pogorszeniu co jest głównie wynikiem niedostatecznego finansowania wysokospecjalistycznych procedur medycznych.Rektor poinformował, że powołał pełnomocnika do spraw optymalizacji klinicznej, który rekomendował m.in.: połączenie szpitali, które - jak zapewnił - będzie miało charakter organizacyjny i nie wpłynie negatywnie, na dostęp do świadczeń, zmniejszenie liczby łóżek czy kształcenie studentów.Profesor Sokala zaznaczył też, że projekt konsolidacji przedstawił wojewodzie, z którym pozostaje w kontakcie.To z kolei skłoniło poseł Koalicji Obywatelskiej z Inowrocławia, Magdalenę Łośko, do interwencji u wojewody. Pisemnie zapytała Mikołaja Bogdanowicza, m.in. o to kiedy dowiedział się o planach konsolidacji bydgoskich szpitali, czy podjął jakieś działania dotyczące niedoszacowania świadczeń medycznych oraz czy zrobił cokolwiek w celu wyjaśnienia i zapobiegnięcia konsolidacji placówek.