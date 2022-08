Matka trafi do zamkniętego zakładu. Sprawa zabójstwa dzieci umorzona

Do zbrodni doszło na początku lutego zeszłego roku. Sekcje zwłok wykazały, że 3. i 5-latek zginęli od ran kłutych/fot. Archiwum

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa rodzeństwa w miejscowości Turzany pod Inowrocławiem – dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Sprawa rozpoznawana była z wyłączeniem jawności z powodu niepoczytalności podejrzanej – matki chłopców. Katarzyna W. zostanie umieszczana w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.Do zbrodni doszło na początku lutego zeszłego roku. Sekcje zwłok wykazały, że 3-latek i 5-latek zginęli od ran kłutych. W tej sprawie mogło dojść do próby tzw. rozszerzonego samobójstwa, ponieważ zaraz po zdarzeniu kobieta z ranami ciętymi trafiła do szpitala.Według opinii biegłych matka chłopców w chwili popełnianego czynu była niepoczytalna, dlatego prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem u umorzenie postępowania.