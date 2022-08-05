Уряд України видав постанову про примусову евакуацію жителів Донецької області у зв'язку з війною з Росією, яка там триває.

На пункти Бидгоща вже приїжджають матері з дітьми, а також пенсіонери з небезпечних регіонів, які перетнули кордон у липні та серпні. Часто приходять тільки с однією сумкою, тому здійснюється збір їжі та засобів для інтимної гігієни. Також потрібні рушники, постільна білизна та дитячі коляски. Склад приймовання дарунків знаходиться на вулиці Гданська, 138 у Бидгощі. Дарунки приймаються з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00. Другий склад для прийому та видачі дарунків знаходиться на вулиці Яцковськего, 30. Він працює в суботу та неділю з 9.00 до 14.00.





Завтра та в неділю в Торуні з’явиться «Мобільна зона здоров’я», де можна буде пройти безкоштовні тести та консультації. Можна буде перевірити рівень глюкози, холестерину, рівень артеріального тиску, а крім того, можна буде роконсультуватися о внутрішніх хворобах, пульмонології, радіології, дієтології та дерматології.Також буде можливість мамографії для жінок віком 50–69 років. Мобільну зону здоров’я збудують на вул. Droga Starotoruńska 1 в Торуні. Зона працюватиме з 10.00 до 19.00.





Цього року виповнюється 800 років від першої історичної згадки про Остромецько біля Бидгоща. З цієї нагоди було підготовлено ювілейну зустріч. Прогулянка охопить не лише Палацово-парковий комплекс, але й ви зможете відвідати кілька інших місць, пов’язаних з Остромецьком. Організатори представлять відомі та маловідомі факти та анекдоти, розкажуть про ключові події та персонажів. Екскурсія буде наповнена сенсорними елементами, що впливають на органи зору, слуху, дотику, нюху та смаку. На учасників чекає багато сюрпризів. Хода розпочнеться завтра о

12.00.