Wykryli bakterie E.coli w jeziorze Gopło. Kąpiel zakazana, Aquathlon odwołany

Kąpielisko na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy pozostanie zamknięte. W przebadanych próbkach z jeziora Gopło sanepid stwierdził bakterie E.coli.

Oznacza to, że woda nie nadaje się do kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wydał więc zakaz wchodzenia do wody na plaży na kruszwickim Cyplu. W związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym odwołana została także duża impreza sportowa - Aquathlon, która w niedzielę miała odbyć się w Kruszwicy. - Wkrótce podamy nową datę zawodów - zapowiadają organizatorzy.Czerwona flaga na kąpielisku pojawiła się w poniedziałek. Jak już informowaliśmy, niepokój ratowników wzbudziła zmiana zabarwienia wody w jeziorze Gopło w okolicy „Suchej Góry". Stąd decyzja o zamknięciu plaży na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy. Teraz zakaz kąpieli wydał także sanepid.Sprawę zanieczyszczonej wody wyjaśnia policja. Swoje próbki pobrał też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jego wyniki mają być znane na początku przyszłego tygodnia.