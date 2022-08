Ekologiczne, nie emitują zanieczyszczeń. Elektryczne radiowozy dla policji [wideo]

Kujawsko-pomorscy policjanci otrzymali cztery nowe elektryczne radiowozy. Pojazdy są ekologiczne, nie emitują zanieczyszczeń. Trafiły do jednostek w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu.

Cztery oznakowane samochody marki Hyundai e-Kona trafią do Bydgoszczy, Torunia i Inowrocławia. Przekazanie radiowozów odbyło się na terenie oddziału prewencji policji w Bydgoszczy. - To jest niezwykle ważne, żeby policjanci dysponowali jak najlepszym sprzętem, którego użytkowanie będzie nie tyko ekologiczne, ale też ekonomiczne – mówił Ireneusz Stachowiak, prezes zarządu WFOŚiGW w Toruniu .- To pierwsze w naszym garnizonie pojazdy w pełni elektryczne i oznakowane. Auta wpisujące się w trend, o którym mówiliśmy wcześniej, że polska policja idzie z duchem czasu – dodał nadinsp. Piotr Leciejewski, komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy.Nowoczesne samochody kosztowały ponad 770 tys. zł. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.