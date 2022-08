200 litrów kwasu azotowego wyciekło z uszkodzonego zbiornika koło Radziejowa

Na terenie zakładu w powiecie radziejowskim doszło do rozszczelnienia zbiornika z kwasem azotowym. Policjanci z Radziejowa powiadomili inspektorów ochrony środowiska we Włocławku.

Inspektorzy ustalili, że w wyniku mechanicznego uszkodzenia zbiornika o pojemności tysiąca litrów doszło do jego rozszczelnienia i uwolnienia około 200 litrów kwasu azotowego. Czynności związane z zabezpieczeniem terenu oraz neutralizacją wycieku prowadzili strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Włocławka.Substancja wydostała się na szczelną, betonową nawierzchnię. Nie przedostała się do urządzeń kanalizacyjnych, nie doszło też do zanieczyszczenia środowiska, wody i gleby.W trakcie oględzin inspektorzy delegatury WIOŚ we Włocławku zbadali podstawowe parametry w wodach rowu, odprowadzającego wody deszczowe z terenu zakładu. Wyniki nie budziły zastrzeżeń.