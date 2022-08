W regionie brakuje pedagogów. Najbardziej poszukiwani są psychologowie

Ponad 100 ofert pracy dla nauczycieli w Bydgoszczy, prawie 70 w Toruniu, 30 we Włocławku i 15 w Grudziądzu... Przed zbliżającym się rokiem szkolnym w placówkach oświatowych trwa kompletowanie kadry. W Kujawsko-Pomorskiem brakuje obecnie ponad 550 nauczycieli.

Rok temu na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy znajdowało się ponad 360 ofert pracy dla nauczycieli, teraz braki sięgają ponad pół tysiąca.- W tym roku, po raz pierwszy, najbardziej poszukiwaną grupą są psychologowie. Potrzeba ich w tej chwili w województwie kujawsko-pomorskim aż 55 - powiedział Marek Gralik - kujawsko-pomorski kurator oświaty.Ma to związek z wejściem w życie od 1 września standaryzacji specjalistów w placówkach oświatowych.- Drugą grupą najbardziej poszukiwanych pedagogów są nauczyciele przedmiotów zawodowych. Potrzeba ich 49, dalej matematycy, filolodzy angielscy, fizycy - dodaje Marek Gralik.Najwięcej nauczycieli poszukiwanych jest w Bydgoszczy. Na stronie kuratorium jest dla nich ponad 100 ofert, ale na końcowe dane trzeba będzie poczekać.- Na ostateczną liczbę wakatów wpłynie też liczba utworzonych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych i liczba uchodźców z Ukrainy, którzy będą kontynuować lub rozpoczynać naukę w szkołach - tłumaczy Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy.- Wciąż trwa nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych i rzeczywisty ruch kadrowy będziemy monitorować do 31 sierpnia - powiedział z kolei Bartłomiej Kucharczyk z włocławskiego urzędu miasta.