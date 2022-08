Gminy powiatu świeckiego chcą wspólnie pozyskać i podzielić unijne fundusze

11 samorządów z powiatu świeckiego podpisało porozumienie dotyczące podziału środków unijnych na kolejne lata. Do 2027 gmin z tego terenu ma trafić prawie 90 mln zł.

– Potrzebujemy funduszy przede wszystkim na drogi. Mamy też jeszcze kilka miejsc, gdzie nie ma wodociągu. To są tereny nad jeziorem w Branicy, potrzebna jest również kanalizacja, tyle tylko, że trzeba na to około 20 mln zł, a w całym okresie programowania możemy otrzymać 4-5 mln zł – powiedział Adam Licznerski, wójt gminy Bukowiec.– Stawiamy na turystykę, na rozwój, na oświatę. Chciałbym przeznaczyć te środki, blisko 30 mln zł, jeżeli się uda, właśnie w tych obszarach, gdzie już podejmujemy działania – powiedział z kolei Krzysztof Kołakowski, burmistrz Świecia nad Wisłą.– Nam najbardziej zależy na drogach i to takich osiedlowych i myślę, że jakieś pieniądze na ten cel uda nam się wspólnie pozyskać i podzielić – dodał Michał Grabski, wójt gminy Osie.– Środki przeznaczymy po części na kompleksową termomodernizację naszych budynków użyteczności publicznej, przede wszystkim szkół i wyposażenie ich w nowoczesne ogrzewanie niskotemperaturowe, z fotowoltaiką i pompami ciepła – poinformował Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.