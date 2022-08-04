Тепло та кіно під відкритим небом у Бидгощі та Торуні [читай і слухай]

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Про нові квартири для біженців з України в глибині однієї з парафій у Бидгощі, а також про кіно під відкритим небом у Бидгощі та Торуні.

Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження про спеку другого ступеня. До завтрашнього вечора стовпчики термометрів покажуть в області 30 - 34 градусів. На сонці температура буде відчуватися ще вище. Службизакликають брати на прогулянку пляшку води, не забувати про головний убір, уникати надмірних фізичних навантажень і користуватися кремами з УФ-фільтрами.



У підсобках парафії Пресвятого Серця Ісуса в Бидгощі ремонтують квартири для біженців з України. Вже є нові вікна, штукат урка на стінах та перегородках. Незабаром можна буде облаштувати квартири на двох поверхах. Ремонт мають завершити за кілька тижнів. Коли квартири будуть готові, в них розмістяться або чотири матері з дітьми, або дві сім'ї.



У п'ятницю о 20.00 у клубі ElJazz відбудеться концерт KRZYSZTOF HERDZIN QUARTET. У Польщі небагато музикантів можуть похвалитися такими вражаючими досягненнями, як Кшиштоф Гердзін. Професор, доктор музичного мистецтва, піаніст, композитор, аранжувальник, диригент, продюсер та аніматор з аходів, якій охоплює усі жанри музики, він розпочав свою діяльність у рідному місті Бидгощ... а завтра зіграє фортепіанний концерт у знаному джазовому клубі в місті над річкою Брда. Компанію

йому складатимуть: саксофоніст – Марек Подкова, гітарист – Роберт Кубішин та барабанщик – Цезарі Конрад.



З іншого боку, завтра о 21.00 ви можете піти в відкритий кінотеатр на озері Балатон у Бидгощі. У п'ятницю ввечері покажуть фільм "Мінарі". У Торуні також з’явився незвичайний кінотеатр під відкритим небом. Покази в ідбуваються в замку Тевтонського ордену в рамках «Фільм тиша замку» починаються щодня о 21.00. Захід триватиме до неділі.