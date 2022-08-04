Czwartek, 04 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Dominika, Protazego, Jana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-08-04, 12:20 Redakcja

Тепло та кіно під відкритим небом у Бидгощі та Торуні [читай і слухай]

Фото ілюстративний / pixabay.com
Фото ілюстративний / pixabay.com
Про нові квартири для біженців з України в глибині однієї з парафій у Бидгощі, а також про кіно під відкритим небом у Бидгощі та Торуні.
Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження про спеку другого ступеня. До завтрашнього вечора стовпчики термометрів покажуть в області 30 - 34 градусів. На сонці температура буде відчуватися ще вище. Службизакликають брати на прогулянку пляшку води, не забувати про головний убір, уникати надмірних фізичних навантажень і користуватися кремами з УФ-фільтрами.

У підсобках парафії Пресвятого Серця Ісуса в Бидгощі ремонтують квартири для біженців з України. Вже є нові вікна, штукат урка на стінах та перегородках. Незабаром можна буде облаштувати квартири на двох поверхах. Ремонт мають завершити за кілька тижнів. Коли квартири будуть готові, в них розмістяться або чотири матері з дітьми, або дві сім'ї.

У п'ятницю о 20.00 у клубі ElJazz відбудеться концерт KRZYSZTOF HERDZIN QUARTET. У Польщі небагато музикантів можуть похвалитися такими вражаючими досягненнями, як Кшиштоф Гердзін. Професор, доктор музичного мистецтва, піаніст, композитор, аранжувальник, диригент, продюсер та аніматор з аходів, якій охоплює усі жанри музики, він розпочав свою діяльність у рідному місті Бидгощ... а завтра зіграє фортепіанний концерт у знаному джазовому клубі в місті над річкою Брда. Компанію
йому складатимуть: саксофоніст – Марек Подкова, гітарист – Роберт Кубішин та барабанщик – Цезарі Конрад.

З іншого боку, завтра о 21.00 ви можете піти в відкритий кінотеатр на озері Балатон у Бидгощі. У п'ятницю ввечері покажуть фільм "Мінарі". У Торуні також з’явився незвичайний кінотеатр під відкритим небом. Покази в ідбуваються в замку Тевтонського ордену в рамках «Фільм тиша замку» починаються щодня о 21.00. Захід триватиме до неділі.
Слухай!
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-08-04, godz. 18:00 Pawilony w Toruniu nie zostaną obniżone. Prezydent: Trzeba by było je rozebrać Prezydent Torunia nie zdecyduje o obniżeniu nadwiślańskich pawilonów, co sugerował - w piśmie do Michała Zaleskiego - generalny konserwator zabytków Jarosław… » więcej 2022-08-04, godz. 17:05 W regionie brakuje pedagogów. Najbardziej poszukiwani są psychologowie Ponad 100 ofert pracy dla nauczycieli w Bydgoszczy, prawie 70 w Toruniu, 30 we Włocławku i 15 w Grudziądzu... Przed zbliżającym się rokiem szkolnym w placówkach… » więcej 2022-08-04, godz. 16:11 200 litrów kwasu azotowego wyciekło z uszkodzonego zbiornika koło Radziejowa Na terenie zakładu w powiecie radziejowskim doszło do rozszczelnienia zbiornika z kwasem azotowym. Policjanci z Radziejowa powiadomili inspektorów ochrony środowiska… » więcej 2022-08-04, godz. 13:18 Gminy powiatu świeckiego chcą wspólnie pozyskać i podzielić unijne fundusze 11 samorządów z powiatu świeckiego podpisało porozumienie dotyczące podziału środków unijnych na kolejne lata. Do 2027 gmin z tego terenu ma trafić prawie… » więcej 2022-08-04, godz. 10:10 Cel Jasna Góra! Pielgrzymi z Torunia rozpoczęli modlitewną wędrówkę do Częstochowy Z Torunia wyruszyła 44. piesza diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę. Po przerwie spowodowanej pandemią duchowa wyprawa powraca w tradycyjnej formie. » więcej 2022-08-04, godz. 08:20 Szefowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa o sprawie pawilonów na bulwarze w Toruniu Analizujemy budowę pawilonów na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu — powiedziała w środę dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Katarzyna Zalasińska… » więcej 2022-08-04, godz. 07:15 Nie ma dwóch takich samych magnesów. Nowe pamiątki z Chełmna Chełmno ma swoje nowe magnesy. To nie są zwykłe pamiątki. Magnesy są ręcznie wykonane i pomalowane. » więcej 2022-08-04, godz. 06:15 Co dalej po śmierci burmistrza Ciechocinka? Wszystko reguluje prawo wyborcze Ciechocinek przygotowuje się do przedterminowych wyborów burmistrza po śmierci Leszka Dzierżewicza, który urząd pełnił przez 25 lat. » więcej 2022-08-03, godz. 20:50 Naprawa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy zakończona Wzmocniony obiekt ma służyć kierowcom około 10 lat. Dziś w nocy (3/4 sierpnia) drogowcy zaczną wprowadzać zmiany w organizacji ruchu. » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Święto ulicy Gimnazjalnej w Bydgoszczy. Wystawa, koncerty i degustacje (30 lipca, 15:45)
  2. „Jarmark cysterski” w Koronowie. Polskie Radio PiK też tam jest [zdjęcia] (30 lipca, 16:24)
  3. Pytają prezydenta o remont dworca autobusowego w Grudziądzu (29 lipca, 08:55)
  4. Płonął hostel w Bydgoszczy. Z budynku trzeba było ewakuować 65 osób (29 lipca, 07:22)
  5. Cycling Recycling, czyli sport i ekologia! Zbiórka elektroodpadów nad Kanałem Bydgoskim [zdjęcia] (29 lipca, 16:43)

Archiwum

sierpień 2022
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04
AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO