Harcerze ZHR będą sprzątać i odnawiać zapomniane polskie groby

18 harcerzy z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wyruszyło w podróż do Szkocji i na Litwę. Wszystko w ramach akcji „Berety na wrzosach”.

W planie jest odnowienie 12 mogił Polaków poległych w czasie II wojny światowej, spotkania z Polonią i uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.Harcerzom towarzyszy archeolog i konserwator zabytków.- Dla naszego okręgu, ale również dla całego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jest to pierwsze takie wydarzenie, kiedy jedziemy do Szkocji i tam zajmujemy się grobami poległych Polaków. W Szkocji nie ma kto dbać o te groby, Polaków nie jest wystarczająca liczba, aby ta pamięć była rzeczywiście zachowana. Tutaj w Polsce mamy z tym problem, a co dopiero za granicą. Zanim zabraliśmy się za organizację całego wyjazdu, musieliśmy zdobyć informacje o liczbie tych grobów, ich stanie, żeby jak najlepiej się przygotować, aby ich nie zniszczyć, tylko zakonserwować - powiedziała podharcmistrzyni Klaudia Borowska z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHR.Część harcerzy prosto ze Szkocji pojedzie także na Litwę. Oprócz opieki nad grobami, w planach mają m.in. spotkania z Polonią.- Pojedziemy na uroczystości związane z 15 sierpnia, czyli Świętem Wojska Polskiego. Będzie tam też pan ambasador, będą przedstawiciele polskiej Polonii na Litwie, Związku Polaków na Litwie. Później będziemy na Cmentarzu Na Rossie, tam zdaje się będzie 10 pomników, ale to już nie będzie renowacja tylko raczej oczyszczenie, posprzątanie tych miejsc pamięci. Będzie oczywiście spotkanie z Polonią, zresztą 14 sierpnia wieczorem mamy zaplanowane wspólne ognisko. Ono odbędzie się w okolicach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie - poinformował druh Witold Szady.Powrót harcerzy do Polski zaplanowano 16 sierpnia.