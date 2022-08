Sprzęt dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu. Jest walec, ciężarówki i nie tylko

Zakład otrzymał nowy sprzęt do utwardzania dróg czy wywozu nieczystości.

Urządzenia udało się kupić dzięki pomocy poseł Ewy Kozaneckiej.– Przekazujemy sprzęt, którego dotąd w Zakładzie Usług Komunalnych nie było. Pani przewodnicząca, Monika Kuberska, poprosiła mnie o to, wraz z grupą radnych, by zobaczyć jaki jest stan tego zakładu, jak on funkcjonuje i jaki ma sprzęt, a może lepiej powiedzieć, jakiego sprzętu nie ma – powiedziała Ewa Kozanecka.Dotacja przekazana przez posłankę to pół miliona złotych.