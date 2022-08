To już kolejna próba, ale zrobią wszystko, by było na błysk! [zdjęcia, wideo]

Rozpoczyna się czyszczenie płyty Starego Rynku. Najpierw mają być wymienione fugi, a w dalszej kolejności zostaną wyczyszczone kamienne płyty – zapowiadają drogowcy. Prace będą prowadzone etapami. Na początek wydzielono obszar w rogu rynku przy bibliotece.

To kolejne podejście do poprawy wizerunku bydgoskiej Starówki. Z plamami na Starym Rynku miasto walczy od trzech lat. Na razie bezskutecznie. Czy nowa metoda czyszczenia się sprawdzi? Okaże się wkrótce.Po 3 latach od rewitalizacji Starego Rynku głosy na temat inwestycji są podzielone.– Ten rynek jest zabetonowany, ta przestrzeń nie jest przyjazna. Sama tego nie zauważyła, ale przeczytałam, że ta płyta jest zabrudzona – mówili przechodnie.Plamy jednak są i walka z nimi trwa od trzech lat. Wielokrotne próby czyszczenia nie przyniosły spodziewanych efektów. Drogowcy liczą na to, że teraz będzie inaczej.– Wykonawca rozpocznie roboty od wymiany fug. Miał granitowy zostanie zastąpiony fugą cementową. Po wymianie fug, rozpocznie się mechaniczne czyszczenie płyt, zakładamy, że efekt będzie zadowalający – mówi Tomasz Okoński z ZDMiKP.Zakończenie robót jest uzależnione od warunków pogodowych.Przypomnijmy, że według Najwyższej Izby Kontroli w czasie przebudowy płyty Starego Rynku popełniono poważne błędy. Usterki dotyczą spraw technicznych i nadzoru. Według NIK dokumentację projektową odebrano bez uwag, mimo, że przyjęto w niej błędny sposób spoinowania płyt kamiennych, to jest z użyciem fug, które charakteryzowały się przepuszczalnością wody na ich nieprzepuszczalnej podbudowie. Zabrudzenia płyt kamiennych mogą wynikać właśnie z transportowania przez wodę substancji chemicznych z zapraw i betonów znajdujących się w podbudowie.