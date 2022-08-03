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2022-08-03, 12:25 Redakcja

Як зареєструватися для отримання допомоги в Польському Червоному Хресті? [читай і слухай]

Працівники Польського Червоного Хреста в Бидгощі допомагають з оформленням коштів для біженців з України. Програма підтримки IFRC. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Працівники Польського Червоного Хреста в Бидгощі допомагають з оформленням коштів для біженців з України. Програма підтримки IFRC. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Працівники Польського Червоного Хреста в Бидгощі допомагають з оформленням коштів для біженців з України. Програма підтримки IFRC спрямована на людей з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, але не скористалися фінансовою допомогою інших гуманітарних організацій.

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Право на отримання допомоги мають матері з дітьми, інваліди та люди старше 51 року. Біженці, які відповідають вимогам, можуть отримувати фінансову допомогу від Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця протягом 4 місяців. Умовою отримання такої допомоги є правильна та ефективна реєстрація за допомогою додатку IFRC «Підтримка».

Зареєструватися в програмі можна самостійно, якщо у вас є смартфон, завантаживши програму з Google Play або Google Apps. Якщо заявку прийнято, заявник отримує код, який дозволяє отримати гроші на польській пошті. Польський Червоний Хрест у Бидгощі має інформаційний пункт, де можна отримати допомогу з реєстрацією українською мовою. Реєстрація триває за адресою вул. Warmińskiego 10. Що важливо – додаток працює лише в Бидгощі, але програма орієнтована на мешканців воєводства.

З іншого боку, Маршалське управління рекомендує завантажити додаток «Порятунок», це важливий додаток для тих, хто відпочиває на воді, дозволяє точно визначити місцезнаходження постраждалого та швидко надати допомогу Волонтерській рятувальній службі на воді (WOPR) Номер екстреної служби над водою: 601 100 100. Дзвінки приймаються цілодобово цілий рік.
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