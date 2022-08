Woda zmieniła kolor, kąpiele zabronione. Czerwona flaga na plaży w Kruszwicy

Niepokój ratowników wzbudziła zmiana zabarwienia wody w jeziorze Gopło w okolicy „Suchej Góry". Plaża na Półwyspie Rzępowskim została zamknięta.

Kolor wody wrócił już do normy, jednak do czasu uzyskania wyników badań z sanepidu obowiązuje zakaz kąpieli. - Ratownicy podczas patrolu jeziora zaobserwowali dziwne zabarwienia. Uruchomiliśmy drona, potwierdził nasze przypuszczenia - mówi Maciej Banachowski, prezes Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kruszwicy. - Sprawę przekazaliśmy policji, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz straży pożarnej i sanepidowi. Wygląda, że na chwilę obecną nic groźnego się nie dzieje, ale nie możemy otworzyć kąpieliska, dopóki nie będziemy mieli wyników badań bakteriologicznych.Wyniki sanepidu będą znane najwcześniej w piątek, z kolei na wyniki badań próbek pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia.