Ledwo otworzyli i już zamknęli. Problemy na kąpielisku we Włocławku

Niespełna miesiąc temu we Włocławku otwarto po rozbudowie przystań przy ul. Płockiej, a część urządzeń już nie działa.

Z użytkowania wyłączona jest strefa dla dzieci - jedna z głównych atrakcji, na którą składają się wodny plac zabaw i brodzik.– Brodzik jest wyłączony z uwagi na to, że folia, która pokrywała dno, odkleiła się i zaczęła zatykać skimmery to z kolei przeszkadzało w pracy filtrów – mówi Piotr Ordon - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.Kiedy strefa dla dzieci będzie działać, trudno powiedzieć. Wykonawca zrobił już pierwsze prace, ale urządzenia nadal nie działają tak, jak powinny.– Niestety okazało się, że doraźne prace nie przyniosły oczekiwanego efektu, bo po spuszczeniu wody, wykonaniu prac naprawczych i naprawieniu brodzika, folia znów zaczęła się unosić. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązał się do usunięcia tej usterki – dodał Piotr Ordon.Na razie OSiR proponuje obniżyć ceny biletów za wejście na kąpielisko na przystani. Zdecydują o tym w poniedziałek włocławscy radni.Rozbudowa przystani przy ul. Płockiej kosztowała 20 mln zł. Otwarto ją 10 lipca.