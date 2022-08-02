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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-08-02, 12:15 Redakcja

Стипендії для науковців з України та новий навчальний рік [читати та слухати]

У зв’язку з війною в Україні місто Бидгощ у 2022/2023 навчальному році запустить підготовчі відділення в початковій та середній школі. Fot. Archiwum
У зв’язку з війною в Україні місто Бидгощ у 2022/2023 навчальному році запустить підготовчі відділення в початковій та середній школі. Fot. Archiwum
Національний науковий центр оголошує спеціальну стипендіальну програму, спрямовану на студентів і науковців з України, які внаслідок агресії Росії проти України опинилися чи переховуватимуться в Польщі.

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Метою програми є надання фінансової підтримки студентам/науковцям шляхом надання їм можливості продовжувати навчання, вести роботу над магістерською чи докторською дисертацією чи здійснювати будь-яку іншу форму навчання в польських наукових установах. Розмір стипендії – від 3,5 тис. до 5000 злотих і може бути збільшено з власних коштів приймаючої одиниці. Детальніше про програму можна прочитати на сайті: ncn.gov.pl

У зв’язку з війною в Україні місто Бидгощ у 2022/2023 навчальному році запустить підготовчі відділення в початковій та середній школі. Це пропозиція для студентів, які не знають польської мови або знають її недостатньо для вивчення. Підготовчі відділення (якщо на них буде попит) будуть запущені та працюватимуть у 7 початкових школах та у VIII ліцеумі м. Бидгоща. Детальний перелік об’єктів доступний на сайті мерії: bydgoszcz.pl

Що варто відвідати в Бидгощі та регіоні? Як пересуватися по місту? Консультації в соціальних мережах надає українка з Кременчука – пані Євгенія. У своєму профілі «Ukrainka w Bydgoszczy», в instragram та у Facebook вона представляє фотографії та поради щодо життя в місті над річкою Брда.
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