2022-08-02, 12:15 Redakcja
Стипендії для науковців з України та новий навчальний рік [читати та слухати]
Національний науковий центр оголошує спеціальну стипендіальну програму, спрямовану на студентів і науковців з України, які внаслідок агресії Росії проти України опинилися чи переховуватимуться в Польщі.
У зв’язку з війною в Україні місто Бидгощ у 2022/2023 навчальному році запустить підготовчі відділення в початковій та середній школі. Це пропозиція для студентів, які не знають польської мови або знають її недостатньо для вивчення. Підготовчі відділення (якщо на них буде попит) будуть запущені та працюватимуть у 7 початкових школах та у VIII ліцеумі м. Бидгоща. Детальний перелік об’єктів доступний на сайті мерії: bydgoszcz.pl
Що варто відвідати в Бидгощі та регіоні? Як пересуватися по місту? Консультації в соціальних мережах надає українка з Кременчука – пані Євгенія. У своєму профілі «Ukrainka w Bydgoszczy», в instragram та у Facebook вона представляє фотографії та поради щодо життя в місті над річкою Брда.