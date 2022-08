Zostań ratownikiem wodnym! Choć to nie takie proste!

Ponad 900 osób chce przeszkolić na ratowników wodnych Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kursy już trwają, ale trwa także nabór na kolejne cykle.

Szkolenia prowadzą jednostki rejonowe WOPR. Zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów dzięki dofinansowaniu z Funduszu Europejskiego, ale warunkiem niezbędnym jest bardzo dobra umiejętność pływania i ukończone 18 lat – mówi Roman Guździoł, prezes bydgoskiego WOPR.– Każdy się może zgłosić, choć są pewne kryteria, przede wszystkim trzeba umieć dobrze pływać - to jest najtrudniejsze dla wszystkich przepłynąć 400 m poniżej 8 minut. Później uczymy sztuki ratowniczej, obsługi sprzętu, wtedy jest egzamin, komisja państwowa, otrzymują uprawnienia. By zrobić cały kurs trzeba mieć kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, do tego jakikolwiek kurs przydatności, czyli sternik motorowodny i dopiero kończy się kursem właściwym – dodał Roman Guźdzoł.Darmowe szkolenia organizowane są w ramach projektu „Ratownik wodny – nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. W Bydgoszczy osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do biura Rejonowego WOPR przy ulicy Żupy 4.