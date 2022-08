Nowy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Kto nim został?

Ireneusz Makowski został dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Z jednostką jest związany od 2017 roku.

Przez 5 lat pracował na stanowisku zastępcy dyrektora MZD. Odpowiadał m.in. za utrzymanie i ewidencję ulic, za funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania i zarządzanie pasem drogowym. Do jego obowiązków należało m.in. kontrolowanie procesów remontowych i inwestycyjnych -w tym przebudowywanego mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego- oraz nadzór nad systemem roweru miejskiego.Przez pół roku, po odejściu Rafała Wiewiórskiego ze stanowiska dyrektora MZD, Makowski pełnił obowiązki dyrektora. W poniedziałek (1.08) Michał Zaleski prezydent Torunia awansował go na stanowisko dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. -Gratuluję awansu i życzę Panu wielu sukcesów zawodowych, osiągnięcia zamierzonych celów, satysfakcji z realizowanych zadań oraz niesłabnącego zapału i wytrwałości- powiedział Michał Zaleski prezydent Torunia, wręczając awans na dyrektora.Ireneusz Makowski jest magistrem inżynierem budownictwa. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania (Szkoła Główna Handlowa) oraz zarządzania finansami i marketingu (UMK) oraz ochrony środowiska (Akademia Techniczno-Rolnicza).Ma za sobą także liczne szkolenia i kursy, posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjno-inżynieryjnej.Nowy dyrektor MZD zdał także egzamin państwowy i posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.