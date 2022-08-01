78-ма річниця вибуху Варшавського повстання

Марш реконструкторської групи до Замкової площі у Варшаві. Фото ПАП / Лешек Шиманський

Сьогодні в путівнику українською мовою, в т.ч. до річниці Варшавського повстання та про сімейну допомогу, на яку можуть претендувати біженці з України, що перебувають у нашому воєводстві.

Сьогодні виповнюється 78 років від початку вибуху Варшавського повстання. 1

серпня 1944 року в бій вступило близько 40 тис. повстанців. Метою повстання

було звільнення столиці від німецької окупації перед вторгненням Червоної

Армії. Це була найбільша підпільна військова операція в окупованій

Німеччиною Європі. Планувалося, що бої триватимуть кілька днів, але

повстанці оборонялися значно довше. 63 дні, набагато менш озброєні, ніж

німці, польські вояки билися за кожну хату і кожен метр землі.



Сьогодні о 17:00, точно на годину «W», у багатьох містах Польщі зазвучать

сирени. Це буде символічне вшанування героїнь та героїв повстання 1944

року, вшанування 78-ї річниці Варшавського повстання.



Торунський центр сімейних допомог інформує, що відтепер громадяни України,

які легально перебувають у Польщі та проживають у Торуні, мають можливість

подати заяву на отримання сімейної допомоги на період з 1 листопада цього

року. Заяви можна подавати на паперових носіях. При поданні заяви необхідно

буде представити матеріальне становище членів сім’ї з 1 січня 2021 року до

дати подання заяви. Подробиці на torun.pl.



Відсьогодні Гаряча лінія Національної програми вакцинації від COVID-19

продовжує роботу. Працює гаряча лінія 989 без вихідних з 7:00 до 20:00.

Консультанти «Гарячої лінії» записують на щеплення та надають інформацію

про принципи реалізації Національної програми вакцинації. Інформацію можна

отримати українською мовою.