78-ма річниця вибуху Варшавського повстання
Сьогодні в путівнику українською мовою, в т.ч. до річниці Варшавського повстання та про сімейну допомогу, на яку можуть претендувати біженці з України, що перебувають у нашому воєводстві.
Сьогодні виповнюється 78 років від початку вибуху Варшавського повстання. 1
серпня 1944 року в бій вступило близько 40 тис. повстанців. Метою повстання
було звільнення столиці від німецької окупації перед вторгненням Червоної
Армії. Це була найбільша підпільна військова операція в окупованій
Німеччиною Європі. Планувалося, що бої триватимуть кілька днів, але
повстанці оборонялися значно довше. 63 дні, набагато менш озброєні, ніж
німці, польські вояки билися за кожну хату і кожен метр землі.
Сьогодні о 17:00, точно на годину «W», у багатьох містах Польщі зазвучать
сирени. Це буде символічне вшанування героїнь та героїв повстання 1944
року, вшанування 78-ї річниці Варшавського повстання.
Торунський центр сімейних допомог інформує, що відтепер громадяни України,
які легально перебувають у Польщі та проживають у Торуні, мають можливість
подати заяву на отримання сімейної допомоги на період з 1 листопада цього
року. Заяви можна подавати на паперових носіях. При поданні заяви необхідно
буде представити матеріальне становище членів сім’ї з 1 січня 2021 року до
дати подання заяви. Подробиці на torun.pl.
Відсьогодні Гаряча лінія Національної програми вакцинації від COVID-19
продовжує роботу. Працює гаряча лінія 989 без вихідних з 7:00 до 20:00.
Консультанти «Гарячої лінії» записують на щеплення та надають інформацію
про принципи реалізації Національної програми вакцинації. Інформацію можна
отримати українською мовою.
серпня 1944 року в бій вступило близько 40 тис. повстанців. Метою повстання
було звільнення столиці від німецької окупації перед вторгненням Червоної
Армії. Це була найбільша підпільна військова операція в окупованій
Німеччиною Європі. Планувалося, що бої триватимуть кілька днів, але
повстанці оборонялися значно довше. 63 дні, набагато менш озброєні, ніж
німці, польські вояки билися за кожну хату і кожен метр землі.
Сьогодні о 17:00, точно на годину «W», у багатьох містах Польщі зазвучать
сирени. Це буде символічне вшанування героїнь та героїв повстання 1944
року, вшанування 78-ї річниці Варшавського повстання.
Торунський центр сімейних допомог інформує, що відтепер громадяни України,
які легально перебувають у Польщі та проживають у Торуні, мають можливість
подати заяву на отримання сімейної допомоги на період з 1 листопада цього
року. Заяви можна подавати на паперових носіях. При поданні заяви необхідно
буде представити матеріальне становище членів сім’ї з 1 січня 2021 року до
дати подання заяви. Подробиці на torun.pl.
Відсьогодні Гаряча лінія Національної програми вакцинації від COVID-19
продовжує роботу. Працює гаряча лінія 989 без вихідних з 7:00 до 20:00.
Консультанти «Гарячої лінії» записують на щеплення та надають інформацію
про принципи реалізації Національної програми вакцинації. Інформацію можна
отримати українською мовою.