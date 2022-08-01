Poniedziałek, 01 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Nadii, Justyna, Juliana
Po tragicznym zdarzeniu wstrzymany ruch pociągów Toruń-Poznań w Małej Nieszawce.
Po tragicznym zdarzeniu wstrzymany ruch pociągów Toruń-Poznań w Małej Nieszawce.
Po tragicznym zdarzeniu wstrzymany ruch pociągów Toruń-Poznań w Małej Nieszawce.
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-08-01, 11:55 Вероніка Молошна

78-ма річниця вибуху Варшавського повстання

Марш реконструкторської групи до Замкової площі у Варшаві. Фото ПАП / Лешек Шиманський
Марш реконструкторської групи до Замкової площі у Варшаві. Фото ПАП / Лешек Шиманський
Сьогодні в путівнику українською мовою, в т.ч. до річниці Варшавського повстання та про сімейну допомогу, на яку можуть претендувати біженці з України, що перебувають у нашому воєводстві.
Сьогодні виповнюється 78 років від початку вибуху Варшавського повстання. 1
серпня 1944 року в бій вступило близько 40 тис. повстанців. Метою повстання
було звільнення столиці від німецької окупації перед вторгненням Червоної
Армії. Це була найбільша підпільна військова операція в окупованій
Німеччиною Європі. Планувалося, що бої триватимуть кілька днів, але
повстанці оборонялися значно довше. 63 дні, набагато менш озброєні, ніж
німці, польські вояки билися за кожну хату і кожен метр землі.

Сьогодні о 17:00, точно на годину «W», у багатьох містах Польщі зазвучать
сирени. Це буде символічне вшанування героїнь та героїв повстання 1944
року, вшанування 78-ї річниці Варшавського повстання.

Торунський центр сімейних допомог інформує, що відтепер громадяни України,
які легально перебувають у Польщі та проживають у Торуні, мають можливість
подати заяву на отримання сімейної допомоги на період з 1 листопада цього
року. Заяви можна подавати на паперових носіях. При поданні заяви необхідно
буде представити матеріальне становище членів сім’ї з 1 січня 2021 року до
дати подання заяви. Подробиці на torun.pl.

Відсьогодні Гаряча лінія Національної програми вакцинації від COVID-19
продовжує роботу. Працює гаряча лінія 989 без вихідних з 7:00 до 20:00.
Консультанти «Гарячої лінії» записують на щеплення та надають інформацію
про принципи реалізації Національної програми вакцинації. Інформацію можна
отримати українською мовою.
Cлухай
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-08-01, godz. 19:03 Nowy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Kto nim został? Ireneusz Makowski został dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Z jednostką jest związany od 2017 roku. » więcej 2022-08-01, godz. 16:10 Szykują mieszkania na dwóch piętrach. Dla mam z dziećmi z Ukrainy Oficyna na zapleczu parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy ma już nowe okna, tynki czy ścianki działowe. Niebawem będzie można wyposażać… » więcej 2022-08-01, godz. 14:45 Nie było żadnego - teraz będą aż trzy. Mieszkańcy Jeżewa i okolic doczekają się boisk Mowa o boiskach wielofunkcyjnych, które jeszcze w tym roku powstaną w gminie Jeżewo. Obiekty sportowe za prawie 6 mln zł wybudowane zostaną w Laskowicach… » więcej 2022-08-01, godz. 12:55 Będą skakać, robić przysiady i rozciągać mięśnie. Program zapobiegania upadkom Mowa o seniorach, którzy wezmą udział w finansowanym przez Urząd Marszałkowski programie, którego celem jest zapobieganie upadkom. » więcej 2022-08-01, godz. 12:40 Pamiętamy o powstańcach warszawskich. Obchody 78. rocznicy w regionie [program, wideo] W poniedziałek (1 sierpnia) tradycyjnie w całym kraju oddajemy hołd powstańcom warszawskim, żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i cywilnym bohaterom… » więcej 2022-08-01, godz. 10:53 Dramatyczne chwile na S5 rodziców dwulatka. Pomogli nakielscy policjanci Do policjantów zabezpieczających w MOP Łabiszynek przejazd kibiców na drodze S5 podbiegł w niedzielne popołudnie roztrzęsiony mężczyzna, który chwilę… » więcej 2022-08-01, godz. 08:39 Tragiczny wypadek na drodze 240. Nie żyje jeden z kierowców W wypadku w miejscowości Franciszkowo w powiecie świeckim zginął kierowca samochodu osobowego. Jego pojazd zderzył się czołowo z ciężarówką. Do wypadku… » więcej 2022-08-01, godz. 08:01 Cud techniki i powracający urok Kanału Bydgoskiego [wideo, galeria] Kanał Bydgoski jest cudem osiemnastowiecznej techniki. Obok Wyspy Młyńskiej niepostrzeżenie stał się jedną z wizytówek miasta. » więcej 2022-08-01, godz. 06:55 Bydgoskie tramwaje ponownie na 2. miejscu w Polsce! Bydgoskie tramwaje dzięki inwestycjom stały się wygodnym i szybkim środkiem transportu. Bydgoszcz ponownie zajęła 2. miejsce w rankingu miast, w których… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka. Zmarł nagle, miasto w żałobie (26 lipca, 07:23)
  2. Święto ulicy Gimnazjalnej w Bydgoszczy. Wystawa, koncerty i degustacje (przedwczoraj, 15:45)
  3. Poranny pożar autobusu w Bydgoszczy. Nikomu nic się nie stało (28 lipca, 09:29)
  4. „Jarmark cysterski” w Koronowie. Polskie Radio PiK też tam jest [zdjęcia] (przedwczoraj, 16:24)
  5. Gdzie wolne miejsca w szkołach średnich? Finał pierwszego etapu rekrutacji (26 lipca, 12:11)

Archiwum

sierpień 2022
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04
AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO